Чемпионат «Московские профессионалы — 2026» охватил более 300 компетенций.
Студенты политехнического колледжа №50 завоевали 14 медалей в ресторанном сервисе, кирпичной кладке, печном деле, эксплуатации лифтов и мастерстве приготовления кофе и чая, а также в направлении систем учета электричества.
«Успех в ресторанном сервисе (сразу три золота в трёх возрастных категориях), кирпичной кладке и печном деле был ожидаем. Ежегодно студенты этих направлений становятся чемпионами Москвы и России. Стабильный рост результатов радует и в компетенции „Мастерство приготовления кофе и чая“, где второй год подряд зеленоградцы берут призовые места», — отмечают в колледже.
Поздравляем победителей.
Золотые медали:
• Юлия Васильева — ресторанный сервис (основная категория)
• Ясмина Нарбаева — ресторанный сервис (юниоры)
• Виктория Дендорф — ресторанный сервис (юниоры 11-13 лет)
• Илья Гордеев — кирпичная кладка (основная категория)
• Илья Сергеев — печное дело (основная категория)
• Григорий Бояринов — вертикальный транспорт (основная категория)
Серебряные медали:
• Алиса Заузолко — ресторанный сервис
• Ева-Стефания Силюк — мастерство приготовления кофе и чая
• Николай Сыса — вертикальный транспорт
• Даниил Мазуров — печное дело
• Вадим Олих — интеллектуальные системы учета электроэнергии
Бронзовые медали:
• Владислав Скоков — мастерство приготовления кофе и чая
• Савелий Поздеев — кирпичная кладка (юниоры)
• Дмитрий Егоров — кирпичная кладка (основная категория)
Все победители и призёры войдут в расширенный состав сборной Москвы и будут представлять столицу на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы».
Главная цель чемпионата — повышение престижа рабочих профессий и создание условий для профессионального роста молодёжи через внедрение лучших практик и навыков.
В политехническом колледже № 50 готовят специалистов по нескольким прикладным направлениям. Среди них — строительные профессии (каменщики и мастера общестроительных работ), технические специальности, связанные с эксплуатацией инженерного оборудования и лифтового хозяйства, направления в сфере электроэнергетики и радиоэлектроники, а также программы в области информационных технологий — например, сетевое и системное администрирование. Кроме того, колледж обучает профессиям из сферы сервиса и общественного питания — в том числе ресторанному делу и смежным специальностям.
В последние годы в Москве усиливают развитие профессионального образования, делая колледжи альтернативой старшей школе и вузам. В 2025 году среди московских девятиклассников в колледжи поступило 37 тысяч человек, что примерно на 40% больше, чем годом ранее.
Развитие колледжей в Москве — это не только повышение престижа рабочих профессий, но и результат образовательной политики города. Число бюджетных мест увеличили и упростили поступление в колледжи, одновременно усложнив поступление в 10-й класс. Поэтому многие девятиклассники идут в колледжи не только по собственному выбору, но и потому, что это становится вынужденной траекторией после школы.