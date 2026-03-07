В последние годы в Москве усиливают развитие профессионального образования, делая колледжи альтернативой старшей школе и вузам. В 2025 году среди московских девятиклассников в колледжи поступило 37 тысяч человек, что примерно на 40% больше, чем годом ранее.

Развитие колледжей в Москве — это не только повышение престижа рабочих профессий, но и результат образовательной политики города. Число бюджетных мест увеличили и упростили поступление в колледжи, одновременно усложнив поступление в 10-й класс. Поэтому многие девятиклассники идут в колледжи не только по собственному выбору, но и потому, что это становится вынужденной траекторией после школы.