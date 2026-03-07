Полтора десятка медалей получили студенты зеленоградского колледжа на конкурсе профессионального мастерства 07.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Чемпионат «Московские профессионалы — 2026» охватил более 300 компетенций.

Студенты политехнического колледжа №50 завоевали 14 медалей в ресторанном сервисе, кирпичной кладке, печном деле, эксплуатации лифтов и мастерстве приготовления кофе и чая, а также в направлении систем учета электричества.

«Успех в ресторанном сервисе (сразу три золота в трёх возрастных категориях), кирпичной кладке и печном деле был ожидаем. Ежегодно студенты этих направлений становятся чемпионами Москвы и России. Стабильный рост результатов радует и в компетенции „Мастерство приготовления кофе и чая“, где второй год подряд зеленоградцы берут призовые места», — отмечают в колледже.

Поздравляем победителей.

Золотые медали:

• Юлия Васильева — ресторанный сервис (основная категория)

• Ясмина Нарбаева — ресторанный сервис (юниоры)

• Виктория Дендорф — ресторанный сервис (юниоры 11-13 лет)

• Илья Гордеев — кирпичная кладка (основная категория)

• Илья Сергеев — печное дело (основная категория)

• Григорий Бояринов — вертикальный транспорт (основная категория)


Серебряные медали:

• Алиса Заузолко — ресторанный сервис

• Ева-Стефания Силюк — мастерство приготовления кофе и чая

• Николай Сыса — вертикальный транспорт

• Даниил Мазуров — печное дело

• Вадим Олих — интеллектуальные системы учета электроэнергии


Бронзовые медали:

• Владислав Скоков — мастерство приготовления кофе и чая

• Савелий Поздеев — кирпичная кладка (юниоры)

• Дмитрий Егоров — кирпичная кладка (основная категория)


Все победители и призёры войдут в расширенный состав сборной Москвы и будут представлять столицу на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы».

Главная цель чемпионата — повышение престижа рабочих профессий и создание условий для профессионального роста молодёжи через внедрение лучших практик и навыков.

В политехническом колледже № 50 готовят специалистов по нескольким прикладным направлениям. Среди них — строительные профессии (каменщики и мастера общестроительных работ), технические специальности, связанные с эксплуатацией инженерного оборудования и лифтового хозяйства, направления в сфере электроэнергетики и радиоэлектроники, а также программы в области информационных технологий — например, сетевое и системное администрирование. Кроме того, колледж обучает профессиям из сферы сервиса и общественного питания — в том числе ресторанному делу и смежным специальностям.

В последние годы в Москве усиливают развитие профессионального образования, делая колледжи альтернативой старшей школе и вузам. В 2025 году среди московских девятиклассников в колледжи поступило 37 тысяч человек, что примерно на 40% больше, чем годом ранее.

Развитие колледжей в Москве — это не только повышение престижа рабочих профессий, но и результат образовательной политики города. Число бюджетных мест увеличили и упростили поступление в колледжи, одновременно усложнив поступление в 10-й класс. Поэтому многие девятиклассники идут в колледжи не только по собственному выбору, но и потому, что это становится вынужденной траекторией после школы.

Метки:
конкурсы, профессиональное образование, ГБПОУ "Политехнический колледж № 50"
