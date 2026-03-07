Выставка ретро-открыток к 8 Марта открылась в Зеленограде 07.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Коллекцию ярких открыток, знакомых многим по семейным альбомам и коробкам с памятными вещами, разместили в библиотеке в корпусе 1462.

В советское время поздравительные открытки были привычной частью праздничной культуры. Их отправляли по почте близким, друзьям и коллегам, подписывали от руки и нередко бережно хранили дома долгие годы.

Стоили такие открытки недорого — всего несколько копеек. На выставке можно увидеть экземпляры с ценниками 3, 11, 15 копеек, изданные миллионными тиражами.

Тогда поздравление почтовой открыткой требовало большого личного участия: нужно было выбрать и купить открытку, подписать её от руки и отправить заранее, чтобы она успела дойти к нужной дате.

Сегодня такие открытки воспринимаются не только как знак эпохи, но и как предмет коллекционирования и изучения. Коллекционирование открыток называют филокартией, а их историю, сюжеты и художественные особенности изучают в рамках делтиологии.

Дополняет экспозицию необычный экспонат — миниатюрный книжный румбокс или бук-нук. Эту небольшую диораму создала одна из сотрудниц учреждения. Внутри миниатюрной композиции воссоздан уютный уголок с книгами и деталями интерьера.

Выставка работает до 15 марта в корпусе 1462. Посетить её можно со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник и 8 марта — выходные. Вход свободный.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выставка, библиотека, 8 марта, корпус 1462
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мошенники взламывают шлагбаумы и продают доступ во дворы чужим машинам Новости
Полтора десятка медалей получили студенты зеленоградского колледжа на конкурсе профессионального мастерства Новости
«Внешние ограничения» — в части московских районов пропадает мобильный интернет. Что происходит с городом, когда отсутствие связи становится новой нормой Новости
Новогодние ёлки обещают убрать после 8 марта Новости
Выставка ретро-открыток к 8 Марта открылась в Зеленограде Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) снова увеличится. За год проезд подорожал в три раза Новости
Вечер, посвященный миру люксовых украшений, проведут в Зеленограде — участники узнают много интересного о бренде Тиффани и создадут модную иллюстрацию Новости
Десятки машин повредили колеса в большой яме на круговом перекрестке Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Птицу с феноменальной памятью, которая сажает деревья, заметили в зеленоградском лесопарке Новости
Тополя обкорнали на аллее Лесные пруды — горожане переживают за судьбу деревьев Новости
Курсы кройки, шитья и текстильного дизайна открываются для зеленоградцев старшего возраста Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли праздничные комедии, зарубежный триллер, продолжение ужастика и другие фильмы Новости
Связь без «слепых зон»: МегаФон прокачал сеть в московских жилых комплексах Реклама
Дорожники отчитались о сотнях заделанных ям после зимы. Водители продолжают находить новые Новости
Двухсотый забег «5 вёрст» пройдёт в Зеленограде накануне 8 марта. Участников просят прийти в розовом и фиолетовом Новости
Что делают люди, когда тормозит Телеграм: результаты опроса Новости
Кофейня «Здрасте» в Зеленограде: весенний раф и скидочный купон в салон Soda Реклама
Чем заняться на выходных? — Собрали подборку концертов, спектаклей и клубных вечеринок в Зеленограде на 6-9 марта Новости
Первый прокатный самокат заметили в Зеленограде, хотя весна только началась, а на улице валит снег Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на праздничные выходные 6-9 марта Новости
Подняться на Килиманджаро, не вставая со стула — опытный альпинист покажет красивые снимки горных маршрутов и поделится историями Новости
Цветы к 8 марта с круглосуточной доставкой в Зеленограде Реклама
Вандалы разгромили несколько автобусных остановок в центре города Новости
Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить Новости
Предзаказ подарков в Flow Lab: букеты и клубника в шоколаде по выгодной цене Реклама
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
К 8 Марта сотрудницы зеленоградских технологических предприятий устроили конкурс «А ну-ка, техно-девушки» Новости
Попробуйте гончарное дело в мастерской «Гранат» Реклама
Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина Новости
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Обзор дома в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи Реклама
Певец Shaman выступит в Зеленограде — концерт в мае, билеты уже продаются Новости
Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний Новости
Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» Реклама
Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру