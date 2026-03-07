Коллекцию ярких открыток, знакомых многим по семейным альбомам и коробкам с памятными вещами, разместили в библиотеке в корпусе 1462.
В советское время поздравительные открытки были привычной частью праздничной культуры. Их отправляли по почте близким, друзьям и коллегам, подписывали от руки и нередко бережно хранили дома долгие годы.
Стоили такие открытки недорого — всего несколько копеек. На выставке можно увидеть экземпляры с ценниками 3, 11, 15 копеек, изданные миллионными тиражами.
Тогда поздравление почтовой открыткой требовало большого личного участия: нужно было выбрать и купить открытку, подписать её от руки и отправить заранее, чтобы она успела дойти к нужной дате.
Сегодня такие открытки воспринимаются не только как знак эпохи, но и как предмет коллекционирования и изучения. Коллекционирование открыток называют филокартией, а их историю, сюжеты и художественные особенности изучают в рамках делтиологии.
Дополняет экспозицию необычный экспонат — миниатюрный книжный румбокс или бук-нук. Эту небольшую диораму создала одна из сотрудниц учреждения. Внутри миниатюрной композиции воссоздан уютный уголок с книгами и деталями интерьера.
Выставка работает до 15 марта в корпусе 1462. Посетить её можно со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник и 8 марта — выходные. Вход свободный.