В советское время поздравительные открытки были привычной частью праздничной культуры. Их отправляли по почте близким, друзьям и коллегам, подписывали от руки и нередко бережно хранили дома долгие годы.

Стоили такие открытки недорого — всего несколько копеек. На выставке можно увидеть экземпляры с ценниками 3, 11, 15 копеек, изданные миллионными тиражами.

Тогда поздравление почтовой открыткой требовало большого личного участия: нужно было выбрать и купить открытку, подписать её от руки и отправить заранее, чтобы она успела дойти к нужной дате.