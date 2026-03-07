Десятки машин повредили колеса в большой яме на круговом перекрестке Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе 07.03.2026 ZELENOGRAD.RU

«Яма на кругу при движении в сторону 23-го микрорайона. Я пробила там колесо, приехала на шиномонтаж в 13 часов, сотрудник сказал: „Вы сегодня уже двадцатая пострадавшая“. Вечером также много машин останавливались на аварийке, многие пробили колеса», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Полина и подтвердили другие водители.

Дорожники отчитываются о сотнях заделанных ям после зимы. Но в условиях постоянного перехода температуры через ноль, асфальт разрушается быстрее. А полноценный ремонт смогут сделать только при наступлении стабильного тепла.

При этом опасные ямы долго могут оставаться не только без ремонта, но и без ограждения. Это увеличивает риск ДТП и повреждения автомобиля.

Что делать водителю

Если вы попали в яму и повредили машину, действуйте как при ДТП: остановитесь, включите аварийку, выставьте знак, сделайте фото/видео (яма с привязкой к месту и знакам, положение машины, повреждения, госномер, отсутствие/неэффективность ограждения), запишите контакты свидетелей. Вызовите ГИБДД через 112/102 и добейтесь оформления: схема, материалы ДТП/определение, фиксация дефекта дороги — без этих документов взыскать ущерб обычно не получится.

Дальше: не ремонтируйте до осмотра страховой/эксперта. Если есть каско — подайте заявление, страховая оплатит и может взыскать с дорожников (регресс). Если каско нет — делайте независимую экспертизу, сохраняйте чеки, выясняйте балансодержателя участка и направляйте претензию; при отказе — суд. Важный риск: без оформления ГИБДД и доказательств связи «яма ? повреждение» шанс компенсации резко падает.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, безопасность дорожного движения (бдд), гибдд, дпс, автоинспекция
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вечер, посвященный миру люксовых украшений, проведут в Зеленограде — участники узнают много интересного о бренде Тиффани и создадут модную иллюстрацию Новости
Десятки машин повредили колеса в большой яме на круговом перекрестке Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Птицу с феноменальной памятью, которая сажает деревья, заметили в зеленоградском лесопарке Новости
Тополя обкорнали на аллее Лесные пруды — горожане переживают за судьбу деревьев Новости
Курсы кройки, шитья и текстильного дизайна открываются для зеленоградцев старшего возраста Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли праздничные комедии, зарубежный триллер, продолжение ужастика и другие фильмы Новости
Связь без «слепых зон»: МегаФон прокачал сеть в московских жилых комплексах Реклама
Дорожники отчитались о сотнях заделанных ям после зимы. Водители продолжают находить новые Новости
Двухсотый забег «5 вёрст» пройдёт в Зеленограде накануне 8 марта. Участников просят прийти в розовом и фиолетовом Новости
Что делают люди, когда тормозит Телеграм: результаты опроса Новости
Кофейня «Здрасте» в Зеленограде: весенний раф и скидочный купон в салон Soda Реклама
Чем заняться на выходных? — Собрали подборку концертов, спектаклей и клубных вечеринок в Зеленограде на 6-9 марта Новости
Первый прокатный самокат заметили в Зеленограде, хотя весна только началась, а на улице валит снег Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на праздничные выходные 6-9 марта Новости
Подняться на Килиманджаро, не вставая со стула — опытный альпинист покажет красивые снимки горных маршрутов и поделится историями Новости
Цветы к 8 марта с круглосуточной доставкой в Зеленограде Реклама
Вандалы разгромили несколько автобусных остановок в центре города Новости
Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить Новости
Предзаказ подарков в Flow Lab: букеты и клубника в шоколаде по выгодной цене Реклама
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
К 8 Марта сотрудницы зеленоградских технологических предприятий устроили конкурс «А ну-ка, техно-девушки» Новости
Попробуйте гончарное дело в мастерской «Гранат» Реклама
Украл почти 400 пачек сигарет и попался: в Зеленограде задержали подозреваемого в краже из магазина Новости
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Обзор дома в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи Реклама
Певец Shaman выступит в Зеленограде — концерт в мае, билеты уже продаются Новости
Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний Новости
Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» Реклама
Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере Новости
Выросла стоимость проезда по ЦКАД и по М-11 Новости
8 марта с Розовые Розы — цветы, которые говорят о любви Реклама
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Десять новых боксов для старых вещей поставили в разных районах города Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру