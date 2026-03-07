«Яма на кругу при движении в сторону 23-го микрорайона. Я пробила там колесо, приехала на шиномонтаж в 13 часов, сотрудник сказал: „Вы сегодня уже двадцатая пострадавшая“. Вечером также много машин останавливались на аварийке, многие пробили колеса», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Полина и подтвердили другие водители.

Дорожники отчитываются о сотнях заделанных ям после зимы. Но в условиях постоянного перехода температуры через ноль, асфальт разрушается быстрее. А полноценный ремонт смогут сделать только при наступлении стабильного тепла.

При этом опасные ямы долго могут оставаться не только без ремонта, но и без ограждения. Это увеличивает риск ДТП и повреждения автомобиля.