«Яма на кругу при движении в сторону 23-го микрорайона. Я пробила там колесо, приехала на шиномонтаж в 13 часов, сотрудник сказал: „Вы сегодня уже двадцатая пострадавшая“. Вечером также много машин останавливались на аварийке, многие пробили колеса», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Полина и подтвердили другие водители.
Дорожники отчитываются о сотнях заделанных ям после зимы. Но в условиях постоянного перехода температуры через ноль, асфальт разрушается быстрее. А полноценный ремонт смогут сделать только при наступлении стабильного тепла.
При этом опасные ямы долго могут оставаться не только без ремонта, но и без ограждения. Это увеличивает риск ДТП и повреждения автомобиля.
Если вы попали в яму и повредили машину, действуйте как при ДТП: остановитесь, включите аварийку, выставьте знак, сделайте фото/видео (яма с привязкой к месту и знакам, положение машины, повреждения, госномер, отсутствие/неэффективность ограждения), запишите контакты свидетелей. Вызовите ГИБДД через 112/102 и добейтесь оформления: схема, материалы ДТП/определение, фиксация дефекта дороги — без этих документов взыскать ущерб обычно не получится.
Дальше: не ремонтируйте до осмотра страховой/эксперта. Если есть каско — подайте заявление, страховая оплатит и может взыскать с дорожников (регресс). Если каско нет — делайте независимую экспертизу, сохраняйте чеки, выясняйте балансодержателя участка и направляйте претензию; при отказе — суд. Важный риск: без оформления ГИБДД и доказательств связи «яма ? повреждение» шанс компенсации резко падает.