Возмущенные отзывы вместе с похожими фотографиями присылают в редакцию каждую весну из разных районов Зеленограда. Люди говорят, что после кронирования остаются «стволы-зубочистки».

Но осенью появляются и другие фото: например, тополь в 8-м микрорайоне после такой же весенней обрезки, которая многих ужаснула, к осени оброс новыми ветками: «Любуемся этим тополем», «Теперь похож на зайца», — радовались местные жители помолодевшему дереву.