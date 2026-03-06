Тополя обкорнали на аллее Лесные пруды — горожане переживают за судьбу деревьев 06.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Возмущенные отзывы вместе с похожими фотографиями присылают в редакцию каждую весну из разных районов Зеленограда. Люди говорят, что после кронирования остаются «стволы-зубочистки».

Но осенью появляются и другие фото: например, тополь в 8-м микрорайоне после такой же весенней обрезки, которая многих ужаснула, к осени оброс новыми ветками: «Любуемся этим тополем», «Теперь похож на зайца», — радовались местные жители помолодевшему дереву.

Омолаживающая обрезка — это не уничтожение, а биотехнический приём, который применяется, когда дерево достигает критического возраста. У тополей, высаженных в советские годы, срок активного роста — около 40-50 лет. После этого крупные ветви начинают сохнуть и ломаться, что создаёт опасность для пешеходов и автомобилей. Радикальная обрезка позволяет «перезапустить» крону: спящие почки активируются, появляется новая молодая поросль, дерево формирует свежую крону и может прожить ещё десятки лет.

Тем не менее, отношение к процедуре остаётся противоречивым. Экологи отмечают, что не все виды переносят обрезку одинаково хорошо, а при неправильном выполнении можно действительно повредить ствол и сократить срок жизни дерева. Поэтому важно, чтобы такие работы проводились под контролем специалистов — с учётом возраста, породы и состояния каждого конкретного тополя.

Метки:
экология, благоустройство
