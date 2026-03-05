Первый прокатный самокат заметили в Зеленограде, хотя весна только началась, а на улице валит снег 05.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Это самокат сервиса «Лайт» — в Москве он не работает. Как его занесло на зеленоградскую площадь Юности, непонятно. Похоже, синий трактор самокат приехал к нам случайно: сезон кикшеринга официально ещё не начался.

Пока основные операторы московского проката — Whoosh, Юрент и Яндекс Go — готовятся к сезону, напомним, как вообще развивался в Москве прокат электросамокатов.

Он появился относительно недавно — в 2018 году (кстати, тогда же появился сервис «Лайт»). Тогда парк насчитывал около 3000 самокатов, а пользовались ими примерно 10 тысяч человек. За первый сезон горожане совершили всего 100 тысяч поездок.

С тех пор рынок вырос в десятки раз.

К 2025 году в Москве насчитывается около 60 тысяч арендных самокатов, а число пользователей достигло 5 миллионов человек. За сезон они совершают примерно 71 миллион поездок.

Параллельно город начал активно регулировать работу сервисов. Появились специальные парковки, «медленные зоны», номера, а также обязательные требования к технике — фары, тормоза, ограничение скорости до 25 км/ч.

С 2023 года электросамокаты официально прописаны в правилах дорожного движения как средства индивидуальной мобильности (СИМ). Для них установили отдельные правила движения и ограничения по возрасту.

По данным мэрии, меры безопасности постепенно дают результат: в 2025 году количество ДТП с участием арендных самокатов сократилось на 57%, а аварий с участием детей — на 72%.

Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим, прокат
