Он появился относительно недавно — в 2018 году (кстати, тогда же появился сервис «Лайт»). Тогда парк насчитывал около 3000 самокатов, а пользовались ими примерно 10 тысяч человек. За первый сезон горожане совершили всего 100 тысяч поездок.

С тех пор рынок вырос в десятки раз.

К 2025 году в Москве насчитывается около 60 тысяч арендных самокатов, а число пользователей достигло 5 миллионов человек. За сезон они совершают примерно 71 миллион поездок.

Параллельно город начал активно регулировать работу сервисов. Появились специальные парковки, «медленные зоны», номера, а также обязательные требования к технике — фары, тормоза, ограничение скорости до 25 км/ч.

С 2023 года электросамокаты официально прописаны в правилах дорожного движения как средства индивидуальной мобильности (СИМ). Для них установили отдельные правила движения и ограничения по возрасту.

По данным мэрии, меры безопасности постепенно дают результат: в 2025 году количество ДТП с участием арендных самокатов сократилось на 57%, а аварий с участием детей — на 72%.