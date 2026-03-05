На большинстве остановок есть видеонаблюдение — то есть технически хулиганов можно найти по записям, если камера на конкретной остановке работает.

Ключевой момент здесь — скорость реакции: записи часто хранятся ограниченное время, поэтому важно, чтобы обращение было зафиксировано оперативно, а видео с павильона и ближайших камер — изъято вовремя.

Практика показывает, что такие дела в Москве доводят до приговора. В Зеленограде похожие эпизоды тоже заканчивались наказанием: например, подростку назначали 60 часов обязательных работ за разбитое стекло остановочного павильона.