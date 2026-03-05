Разбиты остановки «Магазин Океан», «Товары для дома», «Парк Победы», «МИЭТ», «Солнечная аллея»; возможно, и другие.
Повреждение остановочных павильонов обычно квалифицируют как вандализм (статья 214 УК РФ): у них есть свой балансодержатель, который обращается в полицию.
На большинстве остановок есть видеонаблюдение — то есть технически хулиганов можно найти по записям, если камера на конкретной остановке работает.
Ключевой момент здесь — скорость реакции: записи часто хранятся ограниченное время, поэтому важно, чтобы обращение было зафиксировано оперативно, а видео с павильона и ближайших камер — изъято вовремя.
Практика показывает, что такие дела в Москве доводят до приговора. В Зеленограде похожие эпизоды тоже заканчивались наказанием: например, подростку назначали 60 часов обязательных работ за разбитое стекло остановочного павильона.