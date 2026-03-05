Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта 05.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Постановка основана на знаменитой сказке Андерсена и пьесе Евгения Шварца, в которой усилена роль живого рассказчика и появляется особая театральная игра между историей и зрителями. Спектакль наполнен песнями в живом исполнении, его предлагают посмотреть всей семьей. Как уточнили организаторы для «Зеленоград.ру», рекомендованный возраст зрителя — 3+. Билет нужно купить для каждого гостя.

Спектакль подходит зрителям, которые хотят познакомиться или заново вспомнить одну из самых известных зимних историй европейской литературы. Постановка объединяет элементы живого рассказа и театрального действия, благодаря чему зрители становятся участниками сказочного повествования.

По сюжету на сцене появляется пожилая сказочница, которая приходит к детям, чтобы рассказать историю — но не только словами, а через происходящее на глазах зрителей. Она задает начало сказки и направляет действие, после чего герои постепенно оживают на сцене.

Зрители встречаются с Каем и Гердой, Советником коммерции и Снежной королевой. Холодная властительница похищает Кая, и Герда отправляется в долгий путь, чтобы спасти названного брата. На дороге она встречает разных персонажей: Ворону, Старую волшебницу, Финку, Лапландку, Атаманшу и маленькую разбойницу. Преодолевая испытания и сомнения, Герда добирается до ледяного дворца, где сила искренней любви и горячего сердца помогает ей вернуть Кая.

Сюжет спектакля основан на сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», впервые опубликованной в 1844 году и ставшей одной из самых известных литературных историй о дружбе и самоотверженности.

Знакомство с этой историей помогает детям обсудить темы дружбы, смелости, верности и способности сопереживать. Через путешествие Герды зрители видят, как настойчивость, доброта и способность верить в другого человека помогают преодолевать страх и трудности. Такие сюжеты развивают эмоциональное восприятие, воображение и умение понимать мотивы поступков героев.

Спектакль пройдет 15 марта (это воскресенье) в 12:00 в Доме культуры «Андреевка» (городской округ Солнечногорск, улица Староандреевская, дом 59).

• Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.
• Рекомендованный возраст: 3+.

Билеты стоимостью от 800 до 1500 рублей: https://mukandreevka.ru/novosti/prodazha-biletov.html (нажимайте строчку «Снежная Королева», обозначенную синим шрифтом и подчеркиванием).

• Билет нужно купить на каждого зрителя. Вопросы можно задать по телефону: 8-499-504-29-09.

