— Приходите на маркет @vstrecha_market 7 марта с 11-20 в фудмол «Станция» на Крюковской площади
— Приносите подарки из списка нужд или делайте пожертвования любой суммой удобным способом
— Выбирайте подарок ручной работы
— Сухой корм Award для стерилизованных кошек
— Сухой корм Royal canin для котят до года
— Влажный корм для кошек Pro plan
— Влажный корм для котят Award, Pro plan, Royal canin
— Селафорт для кошек (на вес 2,6-7кг)
— Пластиковые и металлические миски
— Лотки для туалета
— Игрушки для кошек
— Лежанки, когтеточки, домики, пластиковые переноски (можно б/у в хорошем состоянии)
Акцию проводят совместно с командой помощи кошкам Зеленограда @zel_priut_cats. Они существует уже пять лет и за это время спасли, вылечили и нашли новый дом более ста животным. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.
На фотографиях — котики, которые сейчас ищут новый дом