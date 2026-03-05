Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
На маркете товаров ручной работы «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам 05.03.2026 ZELENOGRAD.RU
Как поучаствовать?

 — Приходите на маркет @vstrecha_market 7 марта с 11-20 в фудмол «Станция» на Крюковской площади

 — Приносите подарки из списка нужд или делайте пожертвования любой суммой удобным способом

 — Выбирайте подарок ручной работы

Список подарков для котиков:

— Сухой корм Award для стерилизованных кошек

— Сухой корм Royal canin для котят до года

— Влажный корм для кошек Pro plan

— Влажный корм для котят Award, Pro plan, Royal canin

— Селафорт для кошек (на вес 2,6-7кг)

— Пластиковые и металлические миски

— Лотки для туалета

— Игрушки для кошек

— Лежанки, когтеточки, домики, пластиковые переноски (можно б/у в хорошем состоянии)

Котики на фото ищут новый дом

Акцию проводят совместно с командой помощи кошкам Зеленограда @zel_priut_cats. Они существует уже пять лет и за это время спасли, вылечили и нашли новый дом более ста животным. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.

На фотографиях — котики, которые сейчас ищут новый дом

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные, приют, маркет «встреча», Зеленоград
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Певец Shaman выступит в Зеленограде — концерт в мае, билеты уже продаются Новости
Москва начала экономить: чиновников сократят, часть проектов отложат Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний Новости
Бенто-ланчи и розыгрыш к 8 марта в ресторане «Инари-ками» Реклама
Роботы из Зеленограда первыми в мире начали работать инспекторами на Крайнем Севере Новости
Выросла стоимость проезда по ЦКАД и по М-11 Новости
8 марта с Розовые Розы — цветы, которые говорят о любви Реклама
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Десять новых боксов для старых вещей поставили в разных районах города Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Девятиклассникам добавят устный экзамен по истории — он станет ещё одним допуском к ОГЭ Новости
Мастер-классы по рукоделию пройдут на маркете «Встреча» Новости
Рок-звезда от антропологии Станислав Дробышевский выступит в лектории «Наукоград» Новости
Сосиску с гвоздями нашли в Крюково Новости
Пятьсот человек выстроились в слово «Зеленоград», отмечая день рождения нашего города Новости
Весь март в магазинах «Я Сама» Зеленоград — скидки до 40% на плательные ткани Реклама
Митинг по вопросам экологии проведёт КПРФ в центре Зеленограда Новости
Зеленограду исполнилось 68 лет — поздравляем любимый город с днем рождения! Новости
Подбор индивидуальных дегустационных сетов и эксклюзивные ароматы в Зеленограде Реклама
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости
Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей Новости
Продавца оштрафовали за продажу алкоголя подросткам Новости
Акция к 8 марта в клинике косметологии EsteMedika Реклама
Закрылась «Пятёрочка» на улице Андреевка Новости
Город украсили к завтрашнему Дню рождения Новости
Доставка грузинской кухни в Зеленограде: быстро и по традиционным рецептам Реклама
Собираем воспоминания о зеленоградской больнице Новости
Бесплатные уличные фитнес-тренировки начинаются в Зеленограде Новости
Автошкола «МалинАвто» проводит набор на группу по старым ценам — на 12.033 и 14.03 Реклама
Проверку системы оповещения о ЧП проведут в Подмосковье 4 марта. В Москве могут «запеть птицы» Новости
Обрушился очередной козырек подъезда — перед входом в корпус 906 Новости
Студия цветов и подарков «Цветопанорама» Реклама
Зеленоградские спортсмены стали чемпионами Москвы по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Новости
Климатическая весна в этом году совпала с календарной — с первого дня температура повысилась, снег начал таять. Прогноз на недели Новости
Весенние коллекции украшений в Emotions of life и большой выбор подарков к празднику Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру