Светофор на переходе возле роддома заработал спустя год после обещаний 04.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Светофор на нерегулируемой «зебре» через улицу Александровка, возле остановки «Корпус 1428» установили в марте прошлого года и тогда же обещали запустить «до конца месяца». Однако заработал он только сейчас — тоже в марте, но год спустя.

Задержку в ГБУ «Автомобильные дороги» объяснили тем, что улица попала в программу комплексного благоустройства: работы затянулись, а подключение светофорного объекта перенесли на весну-лето 2026 года. Ориентировочным сроком называли 31 мая. Но светофор заработал вчера — «подарок Зеленограду на День рождения», — иронизировали горожане в чате района.

Светофор здесь нужен. Через дорогу от 14-го микрорайона много важных объектов: перинатальный центр, женская консультация, новостройка с апартаментами, фитнес-клуб и подстанция скорой помощи.

Жители жаловались, что автомобили не всегда пропускают пешеходов, которых здесь достаточно много. Водители, выезжающие из местного проезда, смотрят налево, чтобы повернуть, а при повороте не обращают внимания на пешеходный переход. Автомобилисты в районных чатах, напротив, возмущались появлением еще одного светофора.

Сейчас переход регулируется кнопками вызова пешеходной фазы. Но без проблем не обошлось: одну кнопку уже разрисовали, а другая — со стороны роддома — не реагирует на нажатие.

безопасность дорожного движения (бдд), пешеходный переход, светофор
