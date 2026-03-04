Светофор на нерегулируемой «зебре» через улицу Александровка, возле остановки «Корпус 1428» установили в марте прошлого года и тогда же обещали запустить «до конца месяца». Однако заработал он только сейчас — тоже в марте, но год спустя.



Задержку в ГБУ «Автомобильные дороги» объяснили тем, что улица попала в программу комплексного благоустройства: работы затянулись, а подключение светофорного объекта перенесли на весну-лето 2026 года. Ориентировочным сроком называли 31 мая. Но светофор заработал вчера — «подарок Зеленограду на День рождения», — иронизировали горожане в чате района.