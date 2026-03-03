15 марта, воскресенье, 12:00 — экскурсионная программа «К истокам зеленоградской земли»

Экскурсия охватывает период от каменного века до 1958 года, когда было принято решение о строительстве города-спутника у станции Крюково. В рассказ включены археологические находки, обнаруженные в городе и окрестностях: в том числе предметы каменного века, относящиеся к льяловской культуре, и женские украшения из раскопок славянских курганов.

Отдельная часть экскурсии посвящена быту местных жителей конца 19-го — середины 20-го века и изделиям местных мастеров столярного промысла. Участники также узнают историю дворянских усадеб на территории нынешнего Зеленограда, о Петербургском тракте, Николаевской железной дороге и их влиянии на жизнь округа.

Стоимость билетов: 550 рублей и 450 рублей (льготы пенсионерам, студентам, детям и многодетным семьям). Продолжительность: ориентировочно 45 минут, возрастное ограничение — 6+. Продажа билетов стартовала: https://bilet.mos.ru/event/386903257/; на момент публикации доступны 25 билетов.

Эту экскурсию разработали сотрудники Музея Зеленограда во Флейте (корпус 360). Телефон для справок: 8-499-717-16-02.