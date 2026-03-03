Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта 03.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Экскурсионные маршруты помогут собрать цельную картину истории Зеленограда: от древнейших следов жизни до появления города-спутника и сегодняшних городских ориентиров. Платные экскурсии пройдут в разных частях Зеленограда, их проведут научные сотрудники музея.

15 марта, воскресенье, 12:00 — экскурсионная программа «К истокам зеленоградской земли»

Экскурсия охватывает период от каменного века до 1958 года, когда было принято решение о строительстве города-спутника у станции Крюково. В рассказ включены археологические находки, обнаруженные в городе и окрестностях: в том числе предметы каменного века, относящиеся к льяловской культуре, и женские украшения из раскопок славянских курганов.

Отдельная часть экскурсии посвящена быту местных жителей конца 19-го — середины 20-го века и изделиям местных мастеров столярного промысла. Участники также узнают историю дворянских усадеб на территории нынешнего Зеленограда, о Петербургском тракте, Николаевской железной дороге и их влиянии на жизнь округа.

Стоимость билетов: 550 рублей и 450 рублей (льготы пенсионерам, студентам, детям и многодетным семьям). Продолжительность: ориентировочно 45 минут, возрастное ограничение — 6+. Продажа билетов стартовала: https://bilet.mos.ru/event/386903257/; на момент публикации доступны 25 билетов.

Эту экскурсию разработали сотрудники Музея Зеленограда во Флейте (корпус 360). Телефон для справок: 8-499-717-16-02.

28 марта, суббота, 16:00 — экскурсионная программа «По дорогам истории»

Познавательный маршрут вдоль Центрального проспекта: от остановки «41-й километр», связанной с рубежом обороны Москвы в 1941 году, до станции «Зеленоград — Крюково», где в 2023 году открылся новый транспортно-пересадочный узел. Участники узнают о становлении Зеленограда как крупного города, о том, какие задачи ставились перед архитекторами при проектировании городской среды, и как менялась жизнь и быт местных жителей в разные периоды.

Стоимость билетов: 550 рублей и 450 рублей (льготы пенсионерам, студентам, детям и многодетным семьям). Продолжительность: ориентировочно 45 минут, возрастное ограничение — 6+. Продажа билетов стартовала: https://bilet.mos.ru/event/386911257/; на момент публикации доступны 25 билетов.

Эту экскурсию разработали сотрудники выставочного зала Музея Зеленограда (корпус 1410). Телефон для справок: 8-499-717-16-02.

