В ходе расследования у руководства КПО провели обыск: у генерального директора КПО и его заместителя по корпоративной защите изъяли технические устройства и всю документацию, связанную с работой комплекса, рассказывала следователь солнечногорского следственного отдела Виктория Зубрилкина в канале «КПО Нева воняет».

В рамках уголовного дела назначена судебная эколого-физико-химическая экспертиза с применением метода хромато-масс-спектрометрии. Это высокоточный анализ, позволяющий определить состав вредных веществ. Вопросы для экспертов согласовали с потерпевшей стороной — инициативной группой жителей.

? Параллельно с уголовным расследованием экспертизу назначил суд в рамках коллективного иска жителей к КПО. Эксперты должны выяснить: есть ли превышения гигиенических нормативов; причиняет ли деятельность КПО вред здоровью людей и эффективны ли меры, которые комплекс планирует применить для снижения выбросов. Судя по объявленным срокам, эта экспертиза уже должна быть завершена.

Последние недели стали настоящим испытанием для жителей не только ближайших к КПО деревень (Повадино, Поваровка, Лыткино, КП «Семейный парк»), но и Зеленограда. Неприятный запах, по словам людей, ощущается даже в 11 километрах от комплекса — практически по всему городу.

? Особенно мощный выброс, по словам горожан, произошёл 28 февраля. Люди массово жаловались на приступы удушья, аллергию, слезящиеся глаза, головокружение. Некоторые вызывали скорую, звонили в МЧС и требовали эвакуации — особенно тяжело приходилось детям и астматикам. Жители заклеивали окна, надевали противогазы. Несколько человек уже опрошены в Следственном комитете в качестве потерпевших.

В Зеленограде работают три автоматические станции контроля загрязнения атмосферы: в 6-м, 11-м и 16-м микрорайонах. Они круглосуточно измеряют содержание вредных веществ. Однако жители сомневаются в объективности замеров: запах ощущается, даже когда «по приборам» все чисто.