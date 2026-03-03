Следователи провели обыск на мусороперерабатывающем комплексе «Нева». Ход расследования взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В декабре Следственный комитет после жалоб местных жителей возбудил уголовное дело о загрязнении атмосферы. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на едкий запах и ухудшение здоровья. Потерпевшей признали представителя инициативной группы — администратора телеграм-канала «КПО Нева воняет», в котором состоят около 3,5 тысячи человек.
Однако потом местная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Но СК «для защиты прав граждан» возбудил уголовное дело повторно.
В ходе расследования у руководства КПО провели обыск: у генерального директора КПО и его заместителя по корпоративной защите изъяли технические устройства и всю документацию, связанную с работой комплекса, рассказывала следователь солнечногорского следственного отдела Виктория Зубрилкина в канале «КПО Нева воняет».
В рамках уголовного дела назначена судебная эколого-физико-химическая экспертиза с применением метода хромато-масс-спектрометрии. Это высокоточный анализ, позволяющий определить состав вредных веществ. Вопросы для экспертов согласовали с потерпевшей стороной — инициативной группой жителей.
? Параллельно с уголовным расследованием экспертизу назначил суд в рамках коллективного иска жителей к КПО. Эксперты должны выяснить: есть ли превышения гигиенических нормативов; причиняет ли деятельность КПО вред здоровью людей и эффективны ли меры, которые комплекс планирует применить для снижения выбросов. Судя по объявленным срокам, эта экспертиза уже должна быть завершена.
Последние недели стали настоящим испытанием для жителей не только ближайших к КПО деревень (Повадино, Поваровка, Лыткино, КП «Семейный парк»), но и Зеленограда. Неприятный запах, по словам людей, ощущается даже в 11 километрах от комплекса — практически по всему городу.
? Особенно мощный выброс, по словам горожан, произошёл 28 февраля. Люди массово жаловались на приступы удушья, аллергию, слезящиеся глаза, головокружение. Некоторые вызывали скорую, звонили в МЧС и требовали эвакуации — особенно тяжело приходилось детям и астматикам. Жители заклеивали окна, надевали противогазы. Несколько человек уже опрошены в Следственном комитете в качестве потерпевших.
В Зеленограде работают три автоматические станции контроля загрязнения атмосферы: в 6-м, 11-м и 16-м микрорайонах. Они круглосуточно измеряют содержание вредных веществ. Однако жители сомневаются в объективности замеров: запах ощущается, даже когда «по приборам» все чисто.
Пострадавшие жители могут прийти на личный прием в следственный отдел по адресу: Солнечногорск, ул. Красная, 91/1. Прием ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Записаться можно к следователю Виктории Зубрилкиной или к руководителю следственного отдела Михаилу Маркарову по телефонам 8-495-994-06-07, 8-962-362-75-75.
Как сообщить о неприятном запахе
Активисты продолжают фиксировать нарушения и просят каждого зеленоградца, кто почувствовал помоечный запах, сообщать об этом по круглосуточному телефону 8-495-777-77-77 или через форму в департамент природопользования: https://www.mos.ru/feedback/reception/.
Полученный номер заявки просят переслать в телеграм-чат: https://t.me/kponevavonyaet (ветка «Заявки»). Жители Подмосковья отправляют жалобы в областную службу экологического мониторинга 8-498-602-20-74 (круглосуточно).