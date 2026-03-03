Новый экзамен хотят добавить с 2027/2028 учебного года. Проводить его планируют с января по апрель. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, план подготовки учителей и школьников уже готов (подробностей пока не приводят).
Сейчас допуском к ГИА-9 уже является итоговое собеседование по русскому языку (зачёт/незачёт). По данным Рособрнадзора, в 2024 году в основной срок его успешно прошли более 98% участников — то есть в целом это не самый жёсткий барьер, но всё равно нервный и обязательный (посмотрите демо).
Пока новость звучит как заявление министра: в открытом доступе на 3 марта не обнаружено опубликованного приказа/проекта, который бы официально добавлял «историческое собеседование» в действующий порядок ГИА-9.
Если инициативу оформят через нормативные документы, у девятиклассников появится ещё один обязательный экзамен сверх привычного «устного русского», а у школ — отдельная процедура в плотном графике подготовки к ОГЭ.
Роль истории в школе постепенно усиливают. Хотя пока этот предмет не стал обязательным на ЕГЭ, но с марта для некоторых гуманитарных и социально-экономических направлений история закрепляется как обязательный профильный предмет — часть норм применяется уже для приёма на 2026/27 учебный год.
Теперь с учётом появления «исторического собеседования» разговоры о повышении роли истории в школе выглядят не как декларация, а как последовательная образовательная политика.
Историю обычно называют не самым массовым предметом по выбору на ОГЭ. Например, в Москве историю выбирали около 20% участников.