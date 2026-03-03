Новый экзамен хотят добавить с 2027/2028 учебного года. Проводить его планируют с января по апрель. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам министра, план подготовки учителей и школьников уже готов (подробностей пока не приводят).

Сейчас допуском к ГИА-9 уже является итоговое собеседование по русскому языку (зачёт/незачёт). По данным Рособрнадзора, в 2024 году в основной срок его успешно прошли более 98% участников — то есть в целом это не самый жёсткий барьер, но всё равно нервный и обязательный (посмотрите демо).