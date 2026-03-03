Участники — активисты зеленоградского отделения «Молодой гвардии Единой России», студенты военного учебного центра при МИЭТ, представители объединения многодетных семей. Под красными зонтами они выстроились в «живую надпись» в парке Победы.
«Здесь собрались ребята, которые создадут новые технологии, будут служить Отечеству и развивать нашу страну. В их руках будущее», — сказал Владимир Васильев, руководитель зеленоградского отделения «Молодой гвардии Единой России».
