Встреча назначена на 11 марта, в среду, с 19:00 до 20:30 у входа в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади.
Тема встречи — экология и защита окружающей среды. Вероятно, речь пойдёт о мусорном полигоне «Нева», запахи которого отравляют зеленоградский воздух.
Митинг пройдет в формате встречи депутата с избирателями по их просьбе. Её проведёт депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфёнов.
Обычный митинг сейчас заявить не получится — с большой вероятностью городская администрация запретит его проводить под абсурдным предлогом ограничений на проведение массовых мероприятий, которые ввёл мэр Собянин своим указом ещё во время эпидемии коронавируса. Эпидемия закончилась — ограничения остались. Теперь их используют, чтобы не допустить протестной активности горожан.
Этот предлог использовали в префектуре в прошлом году, когда отказали экс-кандидату в депутаты от КПРФ Ивану Ульянченко в проведении митинга против платных парковок. Тогда митинг всё-таки провели как раз в виде «встречи с депутатом», возложив лично на префекта Смирнова ответственность за безопасность участников. В этот раз организаторы решили пойти по такой же схеме.