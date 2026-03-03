Митинг пройдет в формате встречи депутата с избирателями по их просьбе. Её проведёт депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфёнов.

Обычный митинг сейчас заявить не получится — с большой вероятностью городская администрация запретит его проводить под абсурдным предлогом ограничений на проведение массовых мероприятий, которые ввёл мэр Собянин своим указом ещё во время эпидемии коронавируса. Эпидемия закончилась — ограничения остались. Теперь их используют, чтобы не допустить протестной активности горожан.

Этот предлог использовали в префектуре в прошлом году, когда отказали экс-кандидату в депутаты от КПРФ Ивану Ульянченко в проведении митинга против платных парковок. Тогда митинг всё-таки провели как раз в виде «встречи с депутатом», возложив лично на префекта Смирнова ответственность за безопасность участников. В этот раз организаторы решили пойти по такой же схеме.