Кладезь для желающих узнать об антропогенезе с самого его начала и до настоящего времени.
Тема: «Достающее звено — от Большого взрыва до человека».
Тело человека собрано из элементов, возникших совсем для других надобностей. В эволюции ничего не пропадает зря. Хорда и жабры, плавники и оболочка икры — всё пошло в ход, без всего этого человек не стал бы человеком. Движения материковых плит и оледенений, псилофитов и ракоскорпионов, динозавров и цветковых растений, термитов и грибов, саблезубых тигров и гелад — из всего этого и многого другого возник человек.
Эта лекция о приключениях человеческого тела до появления человека.
Ведущий — Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения, фронтмен российской антропологии.
21 марта 12:00
ДК МИЭТМосква, Зеленоград, Шокина 1
Билеты: beventfamily.ru
Сменяя лёгкую, порой шуточную подачу узкоспециальной терминологией, наш знаменитый антрополог увлечёт в мир науки абсолютно каждого слушателя.
Рекомендуем для взрослых и детей от 12 лет
Продолжаем лекторий «Наукоград» в кругу семьи проектов «Библиотека событий».
Информационный партнёр — Зеленоград.ру
Городу, который делает будущее!