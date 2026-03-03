Кладезь для желающих узнать об антропогенезе с самого его начала и до настоящего времени.



Тема: «Достающее звено — от Большого взрыва до человека».

Тело человека собрано из элементов, возникших совсем для других надобностей. В эволюции ничего не пропадает зря. Хорда и жабры, плавники и оболочка икры — всё пошло в ход, без всего этого человек не стал бы человеком. Движения материковых плит и оледенений, псилофитов и ракоскорпионов, динозавров и цветковых растений, термитов и грибов, саблезубых тигров и гелад — из всего этого и многого другого возник человек.



Эта лекция о приключениях человеческого тела до появления человека.

Ведущий — Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения, фронтмен российской антропологии.



21 марта 12:00

ДК МИЭТМосква, Зеленоград, Шокина 1

Билеты: beventfamily.ru



Сменяя лёгкую, порой шуточную подачу узкоспециальной терминологией, наш знаменитый антрополог увлечёт в мир науки абсолютно каждого слушателя.



Рекомендуем для взрослых и детей от 12 лет



