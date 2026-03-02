ДТП произошло на Озёрной аллее на прошлой неделе, рассказали в зеленоградской полиции.

Водитель автомобиля «Ниссан X-Трейл» остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, а водитель «Хёндай Портер» въехал в остановившийся автомобиль. После этого «Портер» отбросило на пешеходный переход, где автомобиль сбил 25-летнюю женщину, которая в этот момент переходила проезжую часть.

Пострадавшую доставили в зеленоградскую больницу. Её состояние сейчас неизвестно.