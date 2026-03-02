В рейде участвовали штатные специалисты «Московской безопасности». На продавца составили административный протокол по статье 14.16 КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»). Штраф для граждан по этой статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

«При проведении подобных мероприятий приоритетной задачей для наших сотрудников является защита законных интересов несовершеннолетних. В этом контексте мы и дальше будем уделять особое внимание контролю за соблюдением правил торговли алкогольной продукцией», — отметили в «Московской безопасности»

О случаях продажи алкоголя несовершеннолетним горожане могут сообщать по телефону ГКУ «Московская безопасность» 8-495-631-11-77 или в полицию 8-499-731-08-32 (дежурная часть, круглосуточно).