Серия аналогичных случаев с козырьками подъездов корпусов 908, 914 и других (однотипных башен с пристроенными входными группами) произошла в середине февраля, после обильных снегопадов, когда сотрудники управляющей компании приступили к чистке верхних балконов и крыш. В префектуре тогда сообщили, что снежные массы упали на козырек входной группы корпуса 914 именно после таких работ. Свидетелями подобных происшествий стали также жители других корпусов.

После этого «Жилищник» отчитывался, что аварийность козырьков устранена. Местами (например у корпуса 915) это означало, что на деле упавшие панели просто выкинули в соседний с подъездом сугроб — и только недавно убрали по требованию жителей. На вопросы, когда козырьки будут отремонтированы, коммунальщики отвечали, что ожидают поставки материалов.

Являются ли хлипкие козырьки проектным решением или были сделаны в ходе последующей эксплуатации домов, пока неизвестно.