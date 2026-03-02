Победителями стали Светлана Нестеренко и Евгения Короткина — обе заняли первые места в своих классах. Серебряные медали завоевали Никита Богданов и Алексей Микулич.

Они тренируются в зеленоградском Центре реабилитации методами физической культуры.

По итогам турнира участники вошли в состав сборной команды Москвы и получили право выступить на чемпионате России. «Это огромное достижение и заслуженная награда за их труд и самоотдачу!» — отметила тренер Ольга Костина.