Зеленоградцев приглашают обменяться комнатными и садовыми растениями и аксессуарами. Обменяться можно будет:
— взрослыми растениями и небольшими экземплярами (чистые и здоровые)
— укорененными черенками
— горшками и кашпо (чистые и целые)
— опоры, тотемы и другие аксессуары
— книги о растениях
На площадке также запланировано общение с единомышленниками и розыгрыш призов от организаторов.
Посещение будет организовано по часовым слотам — по одному часу на группу. Количество мест ограничено, требуется предварительная покупка билета на сайте организаторов. Участие платное, билет стоит 300 рублей, купить его можно на сайте: https://teplichka-market.ru/swap-7march2026
— Панфиловский проспект, 10.
— 7 марта с 14 до 17 часов.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Зеленоградское предприятие получит 1,5 миллиарда рублей на разработку аналога американского оборудования для производства чипов Новости
Участникам СВО из Московской области увеличили выплаты в трудной ситуации до 200 тысяч рублей Новости
Итальянский певец Pupo исполнит хит «Gelato al cioccolato» и другие песни — 27 марта на сцене КЦ «Зеленоград» Новости
Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрыта «по техническим причинам», откроется ли она вновь — неизвестно Новости
Обильное таяние снега ожидают в московском регионе: что делать с подтоплениями на дорогах и во дворах Новости
На большом экране в Зеленограде повторят показ «Женитьбы» — гоголевской истории про сватовство, которая внезапно оказывается очень современной Новости
С концертом на сцене КЦ «Зеленоград» выступит Борис Прокопьев — известный в городе популяризатор бега, спортивный журналист, писатель и бард Новости
«Ваше здоровье — единое целое»: как клиника «Дали» в Зеленограде заботится о пациентах без стресса и лишних походов по врачам Реклама
«Первый театр» с интерактивным весенним спектаклем для малышей с 10 месяцев приедет в Зеленоград Новости
Как организовать очистку парковок во дворе за один день: алгоритм от председателя дома, у которого получилось Новости