Зеленоградцев приглашают обменяться комнатными и садовыми растениями и аксессуарами. Обменяться можно будет:

— взрослыми растениями и небольшими экземплярами (чистые и здоровые)

— укорененными черенками

— горшками и кашпо (чистые и целые)

— опоры, тотемы и другие аксессуары

— книги о растениях

На площадке также запланировано общение с единомышленниками и розыгрыш призов от организаторов.

Посещение будет организовано по часовым слотам — по одному часу на группу. Количество мест ограничено, требуется предварительная покупка билета на сайте организаторов. Участие платное, билет стоит 300 рублей, купить его можно на сайте: https://teplichka-market.ru/swap-7march2026

— Панфиловский проспект, 10.

— 7 марта с 14 до 17 часов.