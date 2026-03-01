Это неофициальный праздник, который впервые провели в 2004 году по инициативе Московского музея кошки и редакции журнала «Кот и пёс».
В Москве насчитывается почти 3 млн домашних кошек. Для сравнения: собак — 1,4 млн. Чаще всего кошек подбирают на улице или берут в «добрые руки» (40%).
Если вы хотите завести себе кошку, можете взять животное из зеленоградского приюта — сейчас в нем готово к пристройству несколько сот кошек (на фото одна из них, трёхлетняя Белочка). Чтобы узнать, как забрать животное, позвоните 8-909-918-59-24 (по будням с 08:00 до 17:00).
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
