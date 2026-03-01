Это неофициальный праздник, который впервые провели в 2004 году по инициативе Московского музея кошки и редакции журнала «Кот и пёс».

В Москве насчитывается почти 3 млн домашних кошек. Для сравнения: собак — 1,4 млн. Чаще всего кошек подбирают на улице или берут в «добрые руки» (40%).