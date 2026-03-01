С 1 марта вступили в силу новые правила, защищающие русский язык в публичном пространстве (статья 10.1 Закона о защите прав потребителей). Это в первую очередь касается информации для потребителей, размещённой в общедоступных местах офлайн — вывески, таблички, указатели, надписи и другие информационные носители при торговле и оказании услуг.



Если читать закон буквально, то онлайн сферы изменения коснуться не должны. Однако за день до вступления в силу новых правил Роспотребнадзор опубликовал официальные разъяснения.



Ведомство считает, что сайты являются общедоступным местом при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей. А значит информация для ознакомления потребителей на них тоже должна быть переведена на русский. Профильные юристы не согласны с такой трактовкой закона.



Утверждать будто сайты являются общедоступным местом могут только люди, далекие от права, считает один из ведущих российских юристов по медиа-праву Светлана Кузеванова. Интернет — общедоступная сеть, но не место, поскольку место не может быть виртуальным, оно физическое, материальное. Определения «общественного места» в законе нет, но вся судебная и правоприменительная практика указывает на то, что к общественным, общедоступным относят уличные пространства, транспорт, места общего пользования и т. п.

«К сожалению, часто ведомства дают разъяснения, не соответствующие закону либо слишком расширительно их толкующие. Это лишь усиливает неопределенность. И дальше открывается портал: а соцсети тоже общедоступное место? А какая именно информация на сайтах предназначена для потребителя? Что надо переводить, а что можно оставить? В практике суды неоднократно подчеркивали, что интернет не является местом, открытым для свободного посещения. И с чего Роспотребнадзор решил толковать иначе, мне не понятно. Поэтому ждем практику», — считает юрист.

Сейчас сложно сказать, как будет применяться закон, но вероятность массовых предписаний и штрафов, особенно в соцсетях, невысока. Точно есть время понаблюдать за тем, как Роспотребнадзор будет реагировать на использование иностранных слов и при необходимости скорректировать информацию. К тому же, за нарушение не предусмотрена специальная ответственность, штрафы возможны по статье 14.8 КоАП (нарушение прав потребителей), а это от 500 до 1000 рублей на ИП и от 5 до 10 тысяч рублей на юридических лиц.