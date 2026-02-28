Теперь единый платёжный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги можно оплачивать до 15-го числа месяца, следующего за расчётным, включительно. Раньше это было 10-е число. Изменения вступают в силу с 1 марта.
Одновременно перенесён срок выставления платёжных документов с 1-го на 5-е число месяца.
Менять эти сроки нельзя — ни в договоре управления домом, ни решением общего собрания собственников. Также собственники больше не смогут менять порядок и сроки оплаты взносов на капитальный ремонт на специальный счёт дома.
Как поясняли при рассмотрении документа в Госдуме, перенос сроков связан с тем, что многие получают зарплату после 10-го числа, и новый порядок должен снизить число просрочек и начисление пени.
