Такая разметка служит визуальным ориентиром: если за перекрестком образовался затор, выезжать на разметку нельзя.
«Вафельная» разметка предотвращает «запирание» перекрестков, помогает сохранить проезд свободным для смежных направлений, делает движение более предсказуемым и безопасным, увеличивает пропускную способность перекрестков в среднем на 15-20%, говорят в мэрии.
Остановка на «вафельной» разметке дольше пяти секунд считается нарушением ПДД — на перекрестках с ней работают камеры фотовидеофиксации.
Разметку сделают в 2026 году. Точные сроки неизвестны — скорее всего, весной.
