Спортсмены Московской комплексной спортивной школы «Зеленоград» выступали в возрастной категории 17-18 лет.
Наибольшего успеха добился 16-летний Дмитрий Дандеш — золото в спринте и бронза на дистанции 10 километров.
В эстафете, которая состояла из четырёх этапов по 5 километров, команда Зеленограда заняла третье место. Бронзовые медали в командной гонке взяли Денис Кравчук, Дмитрий Дандеш, Гордей Рыбаков и Илья Якубов.
Подготовкой спортсменов занимались тренеры Алексей Салов, Наталья Салова и Наталья Ананьева из отделения «Олимп» МКСШ «Зеленоград» (телефон для записи в отделение лыжных гонок 8-499-731-16-17).
