«Жилец загрязняет места общего пользования, нарушает благоустройство и чистоту, рассыпая зерно и подкармливая голубей. Беседы ни к чему не приводят», — пишут в чате одного из зеленоградских районов и прикладывают множество фотографий испачканного помётом фасада и площадок перед входами в дом.
Эта проблема не новая. Вот жалоба десятилетней давности из другого района: «Жительница прикармливает голубей рядом с домом, они сидят на окнах, оставляют на подоконниках помёт. Невозможно каждый день отмывать окна, около дома перестала расти трава. К жительнице неоднократно обращались соседи, жаловались на нее в „Жилищник“, но она продолжает».
И здесь «Жилищник» ограничился регулярными разъяснительными беседами «о недопустимости прикармливания животных в непосредственной близости от домов», хотя их просили привлечь жительницу к административной ответственности.
Само по себе кормление птиц в городе законом не запрещено. Однако ответственность может наступать за последствия — если действия приводят к загрязнению территории и нарушению правил благоустройства.
В Москве предусмотрена административная ответственность за загрязнение объектов благоустройства. Если рассыпанное зерно и скопление птиц приводят к загрязнению тротуаров, газонов или других элементов двора, это может квалифицироваться как нарушение. Для граждан предусмотрены штрафы в размере нескольких тысяч рублей.
Юристы подчёркивают: наказывают не за кормление, а за конкретный вред — антисанитарию, повреждение зелёных насаждений или загрязнение территории.
Собственники обязаны не нарушать права соседей и бережно относиться к общему имуществу. Если действия одного жильца систематически создают грязь в местах общего пользования, это может рассматриваться как нарушение прав других собственников.
Управляющая компания обязана обеспечивать надлежащее санитарное состояние дома и двора. Она может фиксировать нарушения актами, направлять обращения в управу и инициировать привлечение к административной ответственности.
Если устные разговоры результата не дали, возможны дальнейшие шаги:
Зафиксировать нарушения — фото и видео с датами.
Подать письменное заявление в управляющую компанию с требованием принять меры.
Обратиться в управу района с просьбой проверить соблюдение правил благоустройства.
Вынести вопрос на общее собрание собственников — например, о запрете кормления птиц в местах общего пользования.
В крайнем случае — обратиться в суд с требованием прекратить действия, нарушающие права соседей.
Судебные дела по таким ситуациям встречаются нечасто и требуют доказательств систематичности, причинно-следственной связи и конкретного вреда. Однако формальные обращения и фиксация нарушений существенно усиливают позицию жителей.