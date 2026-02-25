«Жилец загрязняет места общего пользования, нарушает благоустройство и чистоту, рассыпая зерно и подкармливая голубей. Беседы ни к чему не приводят», — пишут в чате одного из зеленоградских районов и прикладывают множество фотографий испачканного помётом фасада и площадок перед входами в дом.

Эта проблема не новая. Вот жалоба десятилетней давности из другого района: «Жительница прикармливает голубей рядом с домом, они сидят на окнах, оставляют на подоконниках помёт. Невозможно каждый день отмывать окна, около дома перестала расти трава. К жительнице неоднократно обращались соседи, жаловались на нее в „Жилищник“, но она продолжает».

И здесь «Жилищник» ограничился регулярными разъяснительными беседами «о недопустимости прикармливания животных в непосредственной близости от домов», хотя их просили привлечь жительницу к административной ответственности.

Само по себе кормление птиц в городе законом не запрещено. Однако ответственность может наступать за последствия — если действия приводят к загрязнению территории и нарушению правил благоустройства.