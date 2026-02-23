Проблема подтверждается и средствами объективного контроля: станция контроля воздуха в 16-м микрорайоне показывает повышенный уровень оксида азота (NO). К 20 часам он почти достиг предельно допустимой концентрации.

Оксид азота — это газ, который образуется при сгорании. Что именно сейчас горит в районе Андреевки, неизвестно. Оксиды азота раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. У чувствительных людей — детей, пожилых и людей с заболеваниями лёгких — возможны кашель, першение в горле, головная боль, ощущение нехватки воздуха. При кратковременном превышении в 1,5 раза серьёзные последствия для здоровых людей маловероятны, но дискомфорт возможен.

Специалисты рекомендуют в периоды загрязнения воздуха по возможности сократить время пребывания на улице, особенно рядом с дорогами, не проветривать помещения в часы максимального запаха, использовать режим рециркуляции воздуха в автомобиле и, при наличии, бытовые очистители воздуха.