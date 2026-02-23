Группа «Продвинутый интернет» стартует в марте и подходит тем, кто уверенно пользуется базовыми функциями интернета и хочет лучше ориентироваться в современных цифровых сервисах.

Занятия будут проходить по понедельникам с 17:20 до 18:20 и средам с 16:30 до 17:30 в Политехническом колледже недалеко от станции «Малино» (корпус 855). Номер группы в анонсе не указан, но при записи можно сориентироваться по имени преподавателя: Агасиев Малик Букарович.