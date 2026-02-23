Группа «Продвинутый интернет» стартует в марте и подходит тем, кто уверенно пользуется базовыми функциями интернета и хочет лучше ориентироваться в современных цифровых сервисах.
Занятия будут проходить по понедельникам с 17:20 до 18:20 и средам с 16:30 до 17:30 в Политехническом колледже недалеко от станции «Малино» (корпус 855). Номер группы в анонсе не указан, но при записи можно сориентироваться по имени преподавателя: Агасиев Малик Букарович.
Фитнес-тренировки понравятся тем, кто хочет поддерживать физическую форму, силу и подвижность на постоянной основе.
Занятия начнутся 25 февраля и будут проходить по понедельникам и средам в 12:00 в спортивном клубе «Воин» (корпус 1106Е (https://yandex.ru/maps/-/CPeIjO4x), второй этаж). В программе: разминочный комплекс, силовые упражнения с легкими гантелями или сопротивлением, упражнения на гибкость и растяжку в формате пилатеса, а также блок на баланс и координацию. Для записи понадобится номер группы: G-02406480.
Центры московского долголетия городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону +7-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.
Внимание: 23 февраля, все центры московского долголетия закрыты.