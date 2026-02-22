Об этом сообщил мэр Собянин в 15:10, не уточнив, где именно произошло сбитие, есть ли пострадавшие или повреждения.

Одновременно во всех аэропортах московского региона, включая Шереметьев, введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Некоторые мониторинговые каналы, так называемые «радары», сообщают об «опасности по БПЛА» в Солнечногорском округе и в районе Зеленограда, но эти данные не всегда подтверждаются.

Последний раз о сбитии беспилотников, летевших на Москву, мэр сообщал 15 февраля.

Обновление: C 16:40 аэропорт Шереметьево снова работает в штатном режиме — это может означать окончание воздушной опасности. Всего на время с 15 до 16 часов уничтожено десять беспилотников, летевших на Москву.