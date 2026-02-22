Зима подходит к концу, а на катке у Озёрной аллеи так и не наладили бесконфликтное катание хоккеистов и детей с родителями — расписание не работает. Проблему обсудили в районном чате.
«Не раз приходили с ребёнком в субботу — на катке много взрослых хоккеистов, которые занимают его на весь день, полностью блокируя катание обычных людей и тем более детей», — рассказала Екатерина.
«Герои одни и те же, под предводительством мужчины в серой куртке — он собирает там своих друзей, которые решили, что им всё можно и ничего за это не будет. Сегодня прекрасная погода, родители с детьми приходили покататься, но им это не удалось, потому что там было агрессивное катание этих хоккеистов».
«Соглашусь, была пара попыток покататься на этом катке с ребенком, который один еще не ходит гулять, а я работаю. Но удовольствия мало, летящие шайбы и матерные крики этих мужчин не располагают к комфортному времяпрепровождению, — подтвердила Татьяна. — Ездим в итоге на площадь Юности, несмотря на наличие катка рядом с домом».
«Выходные — это единственные дни, когда большое количество взрослых, работающих целую неделю, могут встретиться и получить удовольствие не за бутылкой водки у подъезда, а на свежем воздухе, занимаясь спортом», — написал Илья и предложил детям приходить на каток в будни, после школы.
На аргументы о вывешенном для хоккеистов расписании он возразил: «Если бы руководство катка запретило игры в хоккей в неустановленное время, то и „мужики-нелюди“ не стали бы нарушать расписание».
«Они гоняют чаи, и на этом все. Несут ответственность только за чистку льда да уборку внутри помещения, — говорит Марина о том, как сотрудники следят за порядком на катке. — Мне лично в ногу прилетала шайба, когда ходила с ребенком. Жаловалась, но ничего не изменилось. Видимо, когда пробьют кому-то голову — изменится».
В этом — весь «порядок» работы катка, который официально предназначен для массового катания, но на практике никто не контролирует соблюдение установленных правил и выделенных часов для игры в хоккей. Сейчас на катке даже перестали убирать днем ворота для хоккея: по наблюдениям жителей — раньше убирали.
При этом у хоккеистов есть возможность легализовать удобное время: «Любители хоккея могут объединиться в инициативные группы и обратиться в управу района для согласования времени игры в хоккей на конкретном катке», — предлагала префектура хоккеистам.
Отвечает за каток на Озёрной аллее «Жилищник»: это касается ответственности и за соблюдение порядка, и за разделение времени сеансов массового катания и игры в хоккей, подтверждал «Зеленоград.ру» зампрефекта Василий Харпак. «Жилищник» на запросы редакции по поводу катков так и не ответил.
Жителям о нарушениях советовали писать в управу Савёлки или в префектуру. Правда, ответят уже весной.