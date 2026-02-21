С первых минут ребята закружились в хороводах под песни, рассказали организаторы. Потом разошлись по «станциям»: там пригодились ловкость, смекалка и умение действовать командой. А передышку устроили в чайной зоне — посидели, выпили чаю со сладостями и обменялись впечатлениями.
Праздник прошел в четверг, в самый разгар снегопада. Причем — в середине рабочего дня: вероятно, для тех, кто не работает в будни. Впрочем, ещё раз Масленицу отметят на Школьном озере, в Озеропарке, в воскресенье.
Масленицу празднуют по всему городу. Вот подборки мероприятий, которые мы для вас собрали:
