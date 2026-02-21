Несколько месяцев переход между Зеленоградом и Ржавками, возле остановки ВНИИПП, оставался в темноте, несмотря на многочисленные обращения жителей. Переходом ежедневно пользуются местные жители, в том числе школьники. В темноте передвигаться по нему было опасно — и не только из-за риска споткнуться на лестницах. Несколько лет назад в этом переходе уже фиксировались нападения на людей.
Одна из проблем восстановления освещения — было непонятно, кто отвечает за содержание перехода: жителей «футболили» между ведомствами. Теперь выяснилось, что переход обслуживает московское ГБУ «Автомобильные дороги». Его специалисты обследовали оборудование: светильники оказались исправны, но обесточены. За внешнее электропитание отвечает другая структура — ГУП «Моссвет».
Сейчас освещение включено: свет загорается примерно в 18:00, с наступлением сумерек. При этом со стороны Ржавок на входе работают не все лампы — включаются только две. Внутри перехода остальные светильники исправны.
Сам переход сделан из полупрозрачных материалов, но выпавший сверху снег и тёмные боковые панели заметно ухудшают видимость даже днём. Есть и вопросы к состоянию сооружения: на лестницах местами отходят элементы крепления ступеней. Боковые панели также нуждаются в очистке — слои краски и налёта дополнительно «съедают» свет.
После восстановления освещения в переходе стало лучше и безопаснее. Но по ремонту и освещенности днём — работы ещё остаются.