Несколько месяцев переход между Зеленоградом и Ржавками, возле остановки ВНИИПП, оставался в темноте, несмотря на многочисленные обращения жителей. Переходом ежедневно пользуются местные жители, в том числе школьники. В темноте передвигаться по нему было опасно — и не только из-за риска споткнуться на лестницах. Несколько лет назад в этом переходе уже фиксировались нападения на людей.

Одна из проблем восстановления освещения — было непонятно, кто отвечает за содержание перехода: жителей «футболили» между ведомствами. Теперь выяснилось, что переход обслуживает московское ГБУ «Автомобильные дороги». Его специалисты обследовали оборудование: светильники оказались исправны, но обесточены. За внешнее электропитание отвечает другая структура — ГУП «Моссвет».