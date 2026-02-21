Choupette специализируется на одежде, обуви и аксессуарах для детей с момента рождения до 12 лет.

Торжественное открытие нового магазина в ТЦ «Отрада» состоится в субботу, 21 февраля, в 15:00. Гостей ждет праздничная программа: сладкие угощения, анимация для детей, конкурсы и лотерея, розыгрыши призов.

Choupette начинался как семейный проект двух сестер, стремившихся создать качественную и красивую одежду для детей. Сегодня это международный бренд с широкой сетью магазинов. В ТЦ «Отрада» будут представлены актуальные fashion-коллекции, верхняя одежда, комплекты для новорожденных, а также наряды для торжественных случаев и аксессуары.