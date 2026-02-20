23 февраля пройдут и мероприятия на открытом воздухе, приглашают всей семьей:



• 15:00 — 16:00, на катке возле корпуса 165: анимационная программа для детей с персонажами из «Собачьего патруля» и эстафетами с призами, а также танцы

• 16:00 — 17:00, тёплая зона катка у корпуса 2034: знакомство с военной техникой и познавательная викторина на эту же тему

• 17:00 — 18:00, каток на Озерной аллее: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами

• 19:00 — 20:00, каток у корпуса 2034: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами

• 19:00 — 20:00, каток на площади Юности: концерт на льду