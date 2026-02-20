Ведогонь-театр:
• 15:00 — спектакль «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» (6+). Билеты от 1100 до 1400 рублей есть, подробности здесь
Адрес: улица Юности, дом 17
Культурный центр «Зеленоград»:
• 11:00 — зрителей приглашают бесплатно посмотреть киберспортивный турнир по робототехнике «Робосумо-2026» (а участников собирали ранее). Во время двухчасовой битвы на арене сойдутся триботы (роботы, оснащенные 2-мя ведущими и 1-м опорным колесом или заменяющим его устройством), квадроботы (с 4-мя колесами) и мегаботы (с 6-ю или 8-ю колесами). Рекомендуемый возраст: 6+
Адрес: Центральная площадь, дом 1
Культурный центр «Зеленоград»:
• 14:00 — большая праздничная программа (0+, вход свободный): патриотическая выставка, концерт творческих коллективов (начнется в 15:00), тематические мастер-классы и анимационная программа.
• Еще на три дня в КЦ привезут книги для детей (и взрослых) по издательским ценам, подробности здесь
Адрес: Центральная площадь, дом 1
23 февраля пройдут и мероприятия на открытом воздухе, приглашают всей семьей:
• 15:00 — 16:00, на катке возле корпуса 165: анимационная программа для детей с персонажами из «Собачьего патруля» и эстафетами с призами, а также танцы
• 16:00 — 17:00, тёплая зона катка у корпуса 2034: знакомство с военной техникой и познавательная викторина на эту же тему
• 17:00 — 18:00, каток на Озерной аллее: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами
• 19:00 — 20:00, каток у корпуса 2034: повтор программы с «Собачьим патрулем», эстафетами и танцами
• 19:00 — 20:00, каток на площади Юности: концерт на льду
В прокат вышло несколько новинок для детей и подростков: историческая лента про ленинградский зоосад «Красавица» (12+), спортивная фантастика «Дополнительное время» (6+), французский сказочный мультфильм «Легенды» (6+) и мультистория про мечту козлёнка и большой спорт «GOAT: Мечтай по-крупному» (6+).
Все подробности здесь
Собрали обширную программу Масленичных гуляний (мероприятия предусматривают развлечения и для детей и подростков):
• старый город
• МЖК
• новый город
• обзор по ближайшим окрестностям
• Авто-Масленица
• Зооферма Шихово