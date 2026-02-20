На Кутузовском шоссе застройщик ЖК установил новый остановочный павильон, где можно комфортно ждать автобуса: он ходит здесь довольно редко.

Особенность остановки — закрытая тёплая зона. Внутри павильона установлен инфракрасный обогреватель с термодатчиком, оборудован теплый пол и система вентиляции. Многокамерные стеклопакеты и дверь с доводчиком сохраняют тепло. В ожидании автобуса можно присесть на опору вдоль стены или облокотиться на барный столик у окна.

Также на остановке есть USB-зарядка, Wi-Fi, система видеонаблюдения, пандус с системой «антиналедь» и светодиодная подсветка. Конструкция прочная, с ударопрочным стеклом «триплекс», уточняет застройщик ЖК.