С 21 по 23 февраля в пространстве КЦ «Зеленоград» разместят 4000 книг издательства «МИФ». В нашем городе не осталось полноценных книжных, где можно полистать книги и посоветоваться с продавцом-экспертом: в эти выходные есть возможность сделать это. Издательство обещает специальные редакционные цены и внимание каждому гостю.
Познавательный нонфикшн и художественную литературу. Фэнтези, детективы и романы, новинки по психологии, культуре и бизнесу, а также новинки в серии «Мифы от и до» и классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» в оформлении современных российских иллюстраторов.
Ассортимент дополнят артбуки, эстетичные подарочные издания, добрые и полезные книги для малышей и подростков, комиксы и многое другое.
По стоимости организаторы сориентировали «Зеленоград.ру» так: на прошлогодней ярмарке «МИФа» цены были преимущественно в диапазоне 300 — 1000 рублей, что-то было даже дешевле, чем на маркетплейсах. Однако за год цены могли вырасти из-за повышения закупочной стоимости бумаги и красок.
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) основано в 2005 году Игорем Манном, Михаилом Ивановым и Михаилом Фербером. За 20 лет работы оно превратилось из нишевого проекта по выпуску бизнес-литературы в одного из лидеров российского книжного рынка. Сегодня МИФ издает более 500 новых наименований в год, охватывая такие направления, как саморазвитие, психология, научно-популярная литература, детские книги, комиксы и художественная проза. «МИФ» известен своим вниманием к эстетике: узнаваемым дизайном обложек, качественной бумагой и обязательным наличием закладки-ляссе.
Ярмарка пройдет 21, 22 и 23 февраля с 10:00 до 21:00 в атриуме (на нижнем ярусе) Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Вход свободный: просто сориентируйте администратора на входе, что вы за книгами. Доступ в атриум — с основного входа и этажа, далее по лестницам вниз (сотрудники КЦ подскажут).