Что привезут?

Познавательный нонфикшн и художественную литературу. Фэнтези, детективы и романы, новинки по психологии, культуре и бизнесу, а также новинки в серии «Мифы от и до» и классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» в оформлении современных российских иллюстраторов.

Ассортимент дополнят артбуки, эстетичные подарочные издания, добрые и полезные книги для малышей и подростков, комиксы и многое другое.

По стоимости организаторы сориентировали «Зеленоград.ру» так: на прошлогодней ярмарке «МИФа» цены были преимущественно в диапазоне 300 — 1000 рублей, что-то было даже дешевле, чем на маркетплейсах. Однако за год цены могли вырасти из-за повышения закупочной стоимости бумаги и красок.