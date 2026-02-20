«Сегодня сказали, что салюта с большой долей вероятности не будет», — сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе префектуры.



Однако, за два дня до этого в префектуре прошло совещание по этому вопросу, и по его итогам стало известно, что салют 23 февраля будет. Планировали выпустить распоряжение по его организации. При этом на сайте префектуры новости о салюте так и не появилось.