«Сегодня сказали, что салюта с большой долей вероятности не будет», — сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе префектуры.
Однако, за два дня до этого в префектуре прошло совещание по этому вопросу, и по его итогам стало известно, что салют 23 февраля будет. Планировали выпустить распоряжение по его организации. При этом на сайте префектуры новости о салюте так и не появилось.
Повторяется ситуация прошлого года, когда салют сначала объявляют, потом отменяют.
Впрочем, похоже, многим зеленоградцам не нравится идея салюта (то ли в этот праздник, то ли в принципе). Под его анонсом в нашем телеграм-канале преобладает доля негативных реакций (64%).
Сейчас от салюта была практическая польза — с Центральной площади убрали бы все машины и это позволило бы эффективно очистить площадь от снега.