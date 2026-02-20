Такой вывод сделали в компании «Спецдорпроект» на основе данных ГАИ по числу аварий с пострадавшими.

Сравнивали периоды с октября по февраль с 2020 по 2026 годы. В последний период число пострадавших в ДТП достигло 43 человек. А самая низкая аварийность была в 2023—2024 годах, когда на светофорах отменили мигающий зеленый сигнал.

Именно с этим экспериментом, который проводил московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), в «Спецдорпроекте» связывают снижение аварийности.

Гипотеза эксперимента была в том, что многие водители резко ускорялись на мигающий зеленый, чтобы успеть проскочить перекресток (так делали до 80% водителей). А ускорение перед перекрестком увеличивало риск ДТП. В ходе эксперимента последовательность сигналов светофора изменилась с «зеленый—зеленый мигающий—желтый—красный» на «зеленый— желтый—красный—дополнительный красный».

Спустя две недели после отключения мигающего сигнала на части светофоров число ускоряющихся на перекрестках снизилось в шесть раз — говорили в «Спецдорпроекте».

"По данным ГАИ, отмена мигающего зелёного снизила совокупное число пострадавших в ДТП на 51% уже в первые месяцы эксперимента", — говорят в компании сейчас и связывают нынешний рост аварийности с тем, что эксперимент остановили. «После возвращения мигающего зеленого в ноябре 2024 — январе 2025 годов пострадали (в том числе погибли) 29 человек — это рост на 61% за три месяца. За аналогичный период 2025—2026 годов пострадали уже 43 человека! Показатель достиг рекордного значения за последние 6 лет», — говорят в компании.



«Рост аварийности никого не волнует, главное, чтобы привычное мигание не исчезало, а то, что вместе с ним исчезают люди и их здоровье, замечают, только когда беда касается лично. Что предложите теперь, критиканы, которые жить не могли без зелёного мигания? Продолжать воспринимать ситуацию как неизбежное зло, плату за автомобилизацию?» — говорят в «Спецдорпроекте».

После завершения эксперимента специалисты ЦОДД обещали проанализировать ситуацию после возврата мигающего зеленого. А собранные в ходе эксперимента данные должны были изучить специалисты автодорожного института МАДИ. Спросим у них мнение о росте аварийности в Зеленограде и вернемся с ответом.