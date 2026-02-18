В программе — народные игры, хороводы, песни, пляски и символическое сожжение чучела. Гостей проведут через всю масленичную неделю — от Встречи до Прощания. В представлении примет участие театральный проект Играем Книгу, который добавит элементы уличного спектакля и вовлечения зрителей.

Площадка рассчитана на семейную аудиторию — прийти можно с детьми и старшими родственниками. На месте будут угощения и блины.

Начало — в 13:00.

Продолжительность — около 3 часов.

Вход свободный.

Адрес — Зеленоград, к532