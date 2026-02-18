День защитника Отечества 23 февраля отметят праздничным артиллерийским салютом — как обычно, его запустят в парке Победы. Начало салюта в 21:00, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре по итогам сегодняшнего совещания.
Обычно накануне салюта на Центральную площадь запрещают взъезд и эвакуируют с неё машины. Это, кстати, хорошая возможность, очистить площадь от последствий сильного снегопада.
В прошлом году салют тоже планировали проводить, но за два дня отменили без объяснения причин.
С начала СВО Москва перешла к выборочной модели официальных больших салютов: от праздничных фейерверков на Новый год город регулярно отказывается, а салют на 9 Мая сохраняет и проводит по традиционной схеме с несколькими площадками, включая окружные (в том числе в Зеленограде).
В России День защитника Отечества отмечают с 23 февраля 1922 года, в честь создания Красной армии. До 1946 года он назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993-го — Днем Советской армии и Военно-морского флота. С 2002-го года 23 февраля — выходной день. В этом году он приходится на понедельник.