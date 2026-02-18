День защитника Отечества 23 февраля отметят праздничным артиллерийским салютом — как обычно, его запустят в парке Победы. Начало салюта в 21:00, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре по итогам сегодняшнего совещания.

Обычно накануне салюта на Центральную площадь запрещают взъезд и эвакуируют с неё машины. Это, кстати, хорошая возможность, очистить площадь от последствий сильного снегопада.

В прошлом году салют тоже планировали проводить, но за два дня отменили без объяснения причин.