Единую зону резидентной парковки для Зеленограда попросил сделать депутат Титов — сейчас разрешения «привязаны» к районам и доступны не всем 18.02.2026

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов направил официальный запрос в департамент транспорта с предложением пересмотреть порядок выдачи резидентных парковочных разрешений для округа.

Проблема в том, что действующие правила резидентных разрешений привязывают их к конкретному району — и когда житель уезжает по делам в соседний район (на работу, учёбу, в поликлинику или магазин), его разрешение перестаёт действовать. При этом, по словам Титова, Зеленоград «проектировался как единое пространство», а границы районов здесь во многом административные.

Титов предлагает объединить Крюково, Матушкино, Савёлки, Старое Крюково и Силино в одну зону резидентных разрешений — «сохранив текущие тарифы».

Предложение не «из воздуха»

В московских правилах (постановление 289-ПП) уже предусмотрена возможность расширять территорию действия резидентного разрешения по улицам, где один район граничит с другими районами.

То есть сама идея «двигать границы» в нормативке заложена — вопрос в масштабе. Титов фактически предлагает сделать таким расширением весь Зеленоград, а не отдельные пограничные улицы.

Действительно, в Зеленограде особая ситуация — зеленоградские районы в старом городе слабо отражают реальное географическое деление, а некоторые районы крошечные. То есть житель Крюково с резидентным разрешением может бесплатно парковаться во всем новом городе, а жители, например, Старого Крюково — только в 8-м и 9-м микрорайонах: это один из самых маленьких районов Москвы.

Так что сделать единое резидентное разрешение хотя бы для всех районов старого города кажется логичной и справедливой инициативой.

Проблема не только в границах районов

Однако инициатива Титова затрагивает только половину проблем с резидентным разрешением. И не самую важную. В Зеленограде резидентные разрешения доступны не для всех жителей района — на практике право оформить разрешение часто зависит не от того, что человек живёт рядом с платной парковкой, а от того, включён ли его дом в официальный перечень адресов, относящихся к территории платной парковки.

Из-за этого разрешение нередко могут получить только жители домов «первой линии», стоящие вдоль улицы, а корпуса чуть глубже во дворах не попадают в список. Их жители лишены возможности бесплатно парковаться не только возле дома, но и во всем районе. В том числе, цитируем Титова, «перемещаясь на работу, учёбу, в поликлиники и магазины».

Получается, даже если дептранс согласится с предложением Титова сделать единую резидентную зону на весь город, часть жителей снова окажутся в ущемленном положении.

Это тем более важно, что платные парковки в Зеленограде планируют расширять и в 2026 году. При этом на обсуждениях расширения представители дептранса говорили, что резидентные разрешения должны стать доступными «всем жителям района» — это как раз бьётся с тем, на что давно жалуются жители «второй линии» домов.

У Титова уже была серия «транспортных» инициатив

В прошлые годы Титов не раз выходил с транспортными темами: от попыток найти механизм снижения стоимости проезда по М-11 (включая идеи субсидирования и более жёсткие предложения по концессионному соглашению) до публичных проектов вроде обсуждения трамвая в Зеленоград и попыток ускорить решение по развязке на Ленинградском шоссе.

Эффект от таких инициатив обычно упирался в экономику, правовые ограничения и позицию профильных ведомств — в этой истории ключевой вопрос тоже будет не в красивой формулировке, а в том, готов ли дептранс менять границы зон и списки адресов.

На запросы депутатов мэрия обычно отвечает в течение 30 дней. Спросим у депутата, что ему ответили.

