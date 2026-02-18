Предложение не «из воздуха»

В московских правилах (постановление 289-ПП) уже предусмотрена возможность расширять территорию действия резидентного разрешения по улицам, где один район граничит с другими районами.

То есть сама идея «двигать границы» в нормативке заложена — вопрос в масштабе. Титов фактически предлагает сделать таким расширением весь Зеленоград, а не отдельные пограничные улицы.

Действительно, в Зеленограде особая ситуация — зеленоградские районы в старом городе слабо отражают реальное географическое деление, а некоторые районы крошечные. То есть житель Крюково с резидентным разрешением может бесплатно парковаться во всем новом городе, а жители, например, Старого Крюково — только в 8-м и 9-м микрорайонах: это один из самых маленьких районов Москвы.

Так что сделать единое резидентное разрешение хотя бы для всех районов старого города кажется логичной и справедливой инициативой.