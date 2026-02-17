В часовой программе «Джаз-мультфильмы» — популярная классическая музыка в джазовой обработке и импровизации на темы детских песен. Такой формат подходит семьям с дошкольниками, которым важно первое бережное погружение в мир живой музыки в пространстве, в котором нет строгих правил и бесконечных «нельзя».
Дуэт саксофона и фортепиано предлагает детям угадывать знакомые мелодии, включаться в ритмические музыкальные задачи и постепенно становиться частью общего звучания. Малыши смогут подыграть музыкантам на своих небольших инструментах, двигаться под музыку и участвовать в коллективных игровых эпизодах, превращающих концерт в совместную импровизацию зала и артистов.
Саксофон и фортепиано — один из классических дуэтных форматов в джазе. Джазовая импровизация строится на свободном развитии темы, когда музыкант варьирует мелодию, ритм и гармонию, сохраняя узнаваемую основу. Для детей это особенно наглядный способ понять, как знакомая мелодия может «меняться» и звучать по-новому, а также почувствовать разницу между классическим исполнением и импровизацией.
Живая музыка в раннем возрасте способствует развитию слухового восприятия, чувства ритма и координации движений. Формат с элементами игры и свободного действия поддерживает естественное внимание ребенка, помогает формировать эмоциональный отклик на музыку и расширяет культурный кругозор. Возможность рисовать во время звучания создает дополнительный канал восприятия и закрепления впечатлений.
Концерт можно посетить всей семьей. Родители располагаются рядом на стульях, наблюдая за процессом и поддерживая ребёнка. Совместное участие в музыкальных играх и обсуждение услышанных мелодий после встречи помогают выстраивать диалог о впечатлениях, вкусах и настроении, что укрепляет контакт между взрослыми и детьми.
Юрий Персианов — саксофонист, работавший в Государственном концертном оркестре духовых инструментов имени Владимира Еждика и выступавший на фестивалях «Усадьба Джаз», «Пикник Афиши», «ВДОХ» и других площадках Москвы
Максим Ляпин — выпускник факультета джазового фортепиано Академии искусств Санкт-Петербурга, сотрудничавший с российскими и зарубежными артистами.
Уютный интерактивный концерт состоится 28 февраля (это суббота) в 11:00 в Музее Зеленограда (корпус 360, вход № 3, дом «Флейта»).
Билеты стоят по-разному: 1800 рублей (ребенок+взрослый), 1620 рублей (льготный парный билет для многодетных семей и инвалидов) и 900 рублей (дополнительный билет на ребенка или взрослого).
- Продолжительность — 1 час.
- Формат разработан «семьей проектов „Библиотека событий“».
- Вопросы можно задать по телефону +7 963 632-40-88.
- Организаторы также отметили для «Зеленоград.ру»: если у людей возникают проблемы с оформлением льготного билета, можно позвонить или написать в мессенджер по указанному телефону, и вопрос помогут решить.