26 февраля (это четверг) дети от 6 лет смогут принять участие в экскурсии «Зима в Доме лани» (в 15:00) и пройти квест «О ланях и не только» в 15:30.

Мероприятия в заповеднике — бесплатные и популярные. Сотрудники приветливые и любят детей. На момент публикации запись только открылась: можно занять места даже группой. Телефон для регистрации: 8-499-735-64-83.

В вольерном комплексе, кроме ланей, живут фазаны, индейки, курицы и кролики.