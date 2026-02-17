26 февраля (это четверг) дети от 6 лет смогут принять участие в экскурсии «Зима в Доме лани» (в 15:00) и пройти квест «О ланях и не только» в 15:30.
Мероприятия в заповеднике — бесплатные и популярные. Сотрудники приветливые и любят детей. На момент публикации запись только открылась: можно занять места даже группой. Телефон для регистрации: 8-499-735-64-83.
В вольерном комплексе, кроме ланей, живут фазаны, индейки, курицы и кролики.
Адрес «Дома лани»: Никольский проезд, за домом 2. Остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41).
