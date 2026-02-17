Идея «Чеховского урока» возникла под влиянием обстоятельств: «Младшей группе по учебному плану полагалось сделать несколько детских рассказов Чехова, — рассказал руководитель театра-студии „АнтреСоль“ и режиссер Александр Федяинов. — Но так сложилось, что педагог группы, Анастасия Дмитриевна Данилова, вышла замуж и стала мамой, а малыши успели начать только „Мальчиков“. Возник вопрос, что делать? Ведь на 20 минут к нам никто не пойдёт. Значит, надо идти к зрителю. И мы решили попробовать выйти с открытым уроком во вторые классы и посмотреть, как примут этот формат школьники».

Как приняли актеров и премьеру «Чеховского урока» первые зрители, и каково это — впервые играть на сцене, ребята рассказывают в видеорепортаже.

«Нам все были рады, смеялись и переживали эту историю вместе с нами». «На меня смотрела одна девочка и улыбалась — было видно, что ей очень нравится». «Сначала я боялся, что мы сделаем что-то не то, и нас засмеют — но потом понял, что не надо бояться».

Классный руководитель 2-го «Ж» Светлана Валерьевна Куликова (корпус 907А) поблагодарила студийцев и их наставников: «Класс сидел затаив дыхание всё представление, а в конце аплодировал актерам и долго их не отпускал».

В театре-студии считают, что для воспитанников это не только опыт работы в тесном контакте со зрителем, но и отличная возможность «прокачать» свои актёрские способности перед следующими постановками.