На озере Сенеж в Солнечногорске завершились чемпионат и первенство Московской области по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Условия для спортсменов были суровыми: в первый день был полный штиль, а во второй ветер разогнался до 4-5 м/с при глубоких сугробах.

Сноукайтинг — это катание на горных лыжах или сноуборде за кайтом (воздушным змеем). Зимний виндсерфинг — скольжение на специальной платформе с коньками и жестким парусом.

Научиться этим видам спорта и активного досуга может любой с семи лет — нужны лишь ветер от 3 м/с и снежный покров. Покупать дорогое оборудование для старта не нужно: все школы выдают кайты, трапеции и шлемы. Из своего понадобятся только горные лыжи или сноуборд с ботинками.

Базовый курс обычно длится от 4 до 8 часов (это 2-3 полноценные тренировки). После этого вы сможете самостоятельно двигаться под кайтом. Важно помнить: кайтинг полностью зависит от погоды. Инструкторы подтверждают занятия за 1-2 дня, ориентируясь на прогноз.

Северо-запад Подмосковья — центр ветровых видов спорта, поэтому ехать от Зеленограда далеко не придется:

  • Озеро Сенеж (20-30 минут от Зеленограда) — одна из лучших акваторий с большой площадью и хорошим ветром.
  • Дмитровские поля (район «Сорочан», 50 минут от Зеленограда) — отличный вариант для тех, кто предпочитает падения в мягкий снег, а не на лед.
  • Клязьминское и Пироговское водохранилища (1-1,5 часа от Зеленограда).

В Московской области работают несколько проверенных клубов с профессиональными инструкторами:

Серф-клуб «Сенеж» в Солнечногорске

Самый близкий вариант для зеленоградцев. Обучение проходит под руководством инструктора индивидуально или в группе. Цены: индивидуально — 4000 рублей в час; в группе из двух человек — 3000 рублей в час с человека. После первого занятия можно взять в прокат учебный (пилотажный) кайт за 500 рублей в час.

Сайт: surfclub.ru, телефон 8-968-447-14-77

Школа Kite Zona

Занятия проходят на полях в районе «Сорочан». Плюс этой школы — выдача международного сертификата IKO после прохождения курса. Цены: группа (от 3 человек) — от 1800 рублей в час, индивидуально — от 3000 рублей в час. Снаряжение и радиосвязь включены.

Сайт: https://kitezona.ru/102-snowkiting-edu/, телефон 8-926-338-81-43

Школа RuKite

Команда под руководством многократного чемпиона России Михаила Сергеева. Школа мобильна и выбирает место под лучший ветер: Сенеж, Дмитровка или Пирогово. Цены: индивидуально — от 4000 рублей в час, группа — от 2500 рублей в час.

Телеграм: t.me/rukite

Школа «С ветром!» (Пироговское водохранилище)

Предлагают системный подход для новичков и продвинутых райдеров. В программе: теория, отработка навыков с пилотажным кайтом и выход на полноразмерных крыльях.

Сайт: kite.svetrom.ru

