На озере Сенеж в Солнечногорске завершились чемпионат и первенство Московской области по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу. Условия для спортсменов были суровыми: в первый день был полный штиль, а во второй ветер разогнался до 4-5 м/с при глубоких сугробах.

Сноукайтинг — это катание на горных лыжах или сноуборде за кайтом (воздушным змеем). Зимний виндсерфинг — скольжение на специальной платформе с коньками и жестким парусом.

Научиться этим видам спорта и активного досуга может любой с семи лет — нужны лишь ветер от 3 м/с и снежный покров. Покупать дорогое оборудование для старта не нужно: все школы выдают кайты, трапеции и шлемы. Из своего понадобятся только горные лыжи или сноуборд с ботинками.