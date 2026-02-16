Официально объявлено, что первые и вторые классы перейдут учиться в корпус 904А (детсад школы 853), два третьих класса — в корпус 907А (бывший детсад, сейчас там размещено несколько начальных классов школы 853). Остальные третьи и четвертые классы будут учиться в корпусе 912. А вся средняя и старшая школа поедет учиться в корпус 1115 школы 853 — в другой район

«Мы разделили классы так, чтобы ученикам и родителям было максимально комфортно», — сообщает презентация школы. Однако, родителям пока всё это максимально дискомфортно.

«На вопрос „Как мне оказаться одновременно в трех школах, одна из которых вообще в другом районе?“ ответили: „Мы будем разводить детей, встречать у 719-й (видимо, прямо на стройке) и дальше по корпусам разводить“», — пишет Марина. Пояснить организацию этого процесса школьная администрация не смогла.

«Куда денут учителей и учеников из корпуса 1115, или наших детей соединят вместе? Мощности здания позволят учиться такому количеству детей или сделают две смены?» — Спрашивает Надежда. Вместо школьной администрации ей отвечает другая жительница: «Корпус 1115 сейчас практически пустой, там всего на данный момент 300 учеников, 6-8 классы. А здание огромное. Остальных перевели в корпус 1128» [школа в корпусе 1128 открылась после такого же капремонта 1 сентября 2025 года].

«Просто ужас, почему не подождать до окончания учебного года, что за спешка закрыть школу — строители освобождаются с соседнего объекта? Особенно жаль 11-й класс, ребят, у которых экзамены, ещё вот такой дискомфорт…», — высказываются в чате.

«Все родители школы 719 поддерживают ремонт в своей школе, но методы, которыми этот ремонт обеспечивается, их шокировали», — резюмирует Сергей.

Будет ли школа 719 набирать первые классы в этом году — неизвестно. На собрании и.о.директора школы Алексей Краснов заявил, что набор 26/27 учебный год будет приостановлен, так как нет мест для размещения первоклашек — «А как только родители начали возмущаться, Гурецкая тут же сообщила, что он „неправильно выразился“ и „если класс наберётся, то 853-я только рада и место найдет“».

В результате, не меньше тревоги, чем ремонт, вызывает вопрос существования школы 719 как самостоятельного учреждения — вернется ли она в свое здание, или ее присоединят к школе 853.

«Школу пытаются отжать, как в свое время отжали соседний садик и школу в 10 районе. Якобы на капремонт, а потом якобы нехватка детей! — Высказывают уверенные опасения в чате района. — Школа откроется, если наберется нужное количество детей… Родители, не будьте равнодушны к этой ситуации!»

Для жителей района судьба школы 719 тоже важна, как и ее работа: «Там проходят занятия по баскетболу для взрослых, футбол и танцы для детей, настольный теннис. Что теперь с ними будет?» — спрашивают в чате и отмечают, что это дополнительный доход школы, которого она лишится почти на полтора года ремонта.

Открыть обновленную школу обещают 1 сентября 2027 года.