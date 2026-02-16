«Сначала думать, а потом делать»: родители школы 719 возмущаются сроками и организацией ремонта. Будет ли школа набирать первые классы в этом году — непонятно 16.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Родительское собрание по закрытию школы 719 на годичный капремонт состоялось на прошлой неделе и оставило больше вопросов, чем ответов. Родители разочарованы — собрание, по их словам, было просто информационным: всех поставили в известность о планах по ремонту и сроках выезда из школьного здания.

«Ответов на вопросы — ноль, „Будем думать“… Так вот надо сначала думать, а потом делать», — делятся родители в районном чате. — «Представитель департамента образования не присутствовал, представитель школы 853, в здания которой переведут детей, отсутствовал, на множество вопросов по обеспечению безопасности, организации питания, создания условий для обучения некому было ответить. Как будет организовано обучение в одном корпусе учеников двух разных школ ответа нет, вернее, ответили так: „Они что, у вас особенные“»

Мнения жителей в опросе разделились пополам: одни за ремонт и готовы терпеть неудобства, другие считают, ремонт сейчас не нужен и просят оставить школу в покое.

Официально объявлено, что первые и вторые классы перейдут учиться в корпус 904А (детсад школы 853), два третьих класса — в корпус 907А (бывший детсад, сейчас там размещено несколько начальных классов школы 853). Остальные третьи и четвертые классы будут учиться в корпусе 912. А вся средняя и старшая школа поедет учиться в корпус 1115 школы 853 — в другой район

«Мы разделили классы так, чтобы ученикам и родителям было максимально комфортно», — сообщает презентация школы. Однако, родителям пока всё это максимально дискомфортно.

«На вопрос „Как мне оказаться одновременно в трех школах, одна из которых вообще в другом районе?“ ответили: „Мы будем разводить детей, встречать у 719-й (видимо, прямо на стройке) и дальше по корпусам разводить“», — пишет Марина. Пояснить организацию этого процесса школьная администрация не смогла.

«Куда денут учителей и учеников из корпуса 1115, или наших детей соединят вместе? Мощности здания позволят учиться такому количеству детей или сделают две смены?» — Спрашивает Надежда. Вместо школьной администрации ей отвечает другая жительница: «Корпус 1115 сейчас практически пустой, там всего на данный момент 300 учеников, 6-8 классы. А здание огромное. Остальных перевели в корпус 1128» [школа в корпусе 1128 открылась после такого же капремонта 1 сентября 2025 года].

«Просто ужас, почему не подождать до окончания учебного года, что за спешка закрыть школу — строители освобождаются с соседнего объекта? Особенно жаль 11-й класс, ребят, у которых экзамены, ещё вот такой дискомфорт…», — высказываются в чате.

«Все родители школы 719 поддерживают ремонт в своей школе, но методы, которыми этот ремонт обеспечивается, их шокировали», — резюмирует Сергей.

Будет ли школа 719 набирать первые классы в этом году — неизвестно. На собрании и.о.директора школы Алексей Краснов заявил, что набор 26/27 учебный год будет приостановлен, так как нет мест для размещения первоклашек — «А как только родители начали возмущаться, Гурецкая тут же сообщила, что он „неправильно выразился“ и „если класс наберётся, то 853-я только рада и место найдет“».

В результате, не меньше тревоги, чем ремонт, вызывает вопрос существования школы 719 как самостоятельного учреждения — вернется ли она в свое здание, или ее присоединят к школе 853.

«Школу пытаются отжать, как в свое время отжали соседний садик и школу в 10 районе. Якобы на капремонт, а потом якобы нехватка детей! — Высказывают уверенные опасения в чате района. — Школа откроется, если наберется нужное количество детей… Родители, не будьте равнодушны к этой ситуации!»

Для жителей района судьба школы 719 тоже важна, как и ее работа: «Там проходят занятия по баскетболу для взрослых, футбол и танцы для детей, настольный теннис. Что теперь с ними будет?» — спрашивают в чате и отмечают, что это дополнительный доход школы, которого она лишится почти на полтора года ремонта.

Открыть обновленную школу обещают 1 сентября 2027 года.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт, школа 719
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
Водитель пробил колесо на «дыре» на Крюковской эстакаде Новости
Как вам идея: дополнительный автобусный маршрут в новом городе? Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» собрал более ста участников Новости
О сильной гололедице предупредили в МЧС — оттепель закончилась Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, сбили в воскресенье днем Новости
Упавшим с крыши льдом снесло часть фасада корпуса 435 — облицовка упала перед входом в подъезд Новости
Школьники используют мессенджер Max для буллинга — пример из Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Быстрые свидания» — красивую историю о любви, поставленную по итогам большого конкурса Новости
Бывшего инспектора зеленоградской ДПС оштрафовали за «пробив» данных в базе ГИБДД Новости
Островок электроники «Сделано в Беларуси» откроют в ТЦ «Мега Химки» Новости
Ещё один выезд из дворов, где скоро, вероятно, запретят парковку Новости
Упавший снег помял машины в Зеленограде и продолжает угрожать людям Новости
Дни открытых дверей в колледже и Вузе АБИТ-РосНОУ! — 25 февраля 2026 года, 17:00 Реклама
Показалось, что оскорбили: «непристойный жест» на светофоре закончился уголовным делом за хулиганство с оружием Новости
«Огурец в рубашке» и другие картины на выставке живописи «Дерево жизни» в КЦ «Зеленоград» Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Выдано разрешение на строительство «Технопарка 707» рядом с 23-м микрорайоном Новости
Пожар в здании НИИМЭ произошел в пятницу вечером Новости
Импульсный массаж — новый вид глубокого восстановления Реклама
Обрушился козырёк подъезда дома в 9-м микрорайоне Новости
Упавшая глыба льда сорвала кондиционер с фасада дома Новости
Молодые ученые из Зеленограда получили премию мэрии Москвы за инновационные разработки Новости
В фокусе — только один актер: оценить мастерство Елены Шкурпело, Ильи Роговина и Александра Бавтрикова зрители Ведогонь-театра смогут в феврале и марте Новости
Спектакль «Маленький принц» — новую фэнтези-версию легендарной истории, адаптированную режиссером Театра Наталии Сац для маленьких зрителей, привезут 8 марта в ДК МИЭТ Новости
8 марта в ресторане Carnegie Hall состоится праздничное выступление артистов и DJ Реклама
Рок-н-ролл и каверы: послушать живую и энергичную музыку, катаясь на коньках, можно в субботу в 20-м микрорайоне Новости
На площадке МИЭТ компания «Интехпро» запускает новое производство комплектующих для компьютеров Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Определены сроки начала заселения нового дома на Заводской улице Новости
Двухлетний ребенок погиб в ДТП на Ленинградке возле въезда в Зеленоград Новости
Страховка как часть покупки: жители столицы активнее защищают гаджеты Реклама
Из «Жилищника» — в солдаты: в Зеленограде открылась выставка портретов участников СВО Новости
Масленичные гуляния в Зеленограде начнутся уже в пятницу: на бульварной зоне 16-го района пройдут фолк-концерты, сказочные спектакли, спортивные состязания, мастер-классы и уличные игры — программа продлится до 22 февраля Новости
9 марта в 12:00 — мюзикл «Та самая Мэри Поппинс» (6+) — в исполнении Московской областной филармонии под руководством народного артиста Российской Федерации Максима Дунаевского Реклама
Школу 719 готовятся закрыть на капитальный ремонт до конца этого учебного года. Родители беспокоятся, куда переведут детей. Сегодня, 12 февраля, пройдет родительское собрание Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла новая комедия с Козловским и Галустяном, романтическая московская драма, итальянские ужасы и другие фильмы Новости
Уникальные банные веники Sauna-pro появились в 6-м микрорайоне Зеленограда Реклама
Снег вывозят с зеленоградских улиц неравномерно — вот кто в приоритете Новости
На большом экране покажут оперу «Доктор Фауст» — знаменитую трагедию о сделке с темными силами Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру