Эстафета на лыжах с элементами биатлона включала этап для детей (500 метров и задание на меткость) и такой же этап для взрослых. Зрители поддерживали своих спортсменов с плакатами и термосами, в стартовой зоне работала горячая полевая кухня. Для малышей организовали «мандариновый тир», а еще можно было неограниченно играть в снежки и лепить снеговиков — погода позволяла.

Пьедестал для победителей тоже слепили из снега. Всем участникам вручили грамоты, а лидерам гонки — кубки, медали и призы, в том числе новые санки.