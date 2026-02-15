Появилась инициатива запустить новый кольцевой автобусный маршрут, проходящий между несколькими микрорайонами района Крюково.
По задумке автора инициативы, маршрут №6 должен связать между собой районы нового города (включая новые и отдаленные) и проходить через станцию Крюково.
В обосновании автор инициативы указывает, что часть остановок на предполагаемом пути сейчас обслуживается двумя или меньшим числом автобусных маршрутов. В числе причин также названа отмена маршрутов №5 и №17.
Согласно описанию инициативы, автобусы по маршруту должны ходить в обе стороны и останавливаться на всех остановках по пути. На конечной в 14-м микрорайоне предусмотрена стоянка между рейсами.
Автор разместил петицию к Мосгортрансу о создании такого маршрута на сервисе «Чейндж.орг», а также на столбах освещения. Он просит помочь набрать 80 тысяч голосов, но пока их только 20.
Напишите в комментариях, как вы относитесь к этой инициативе?