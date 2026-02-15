Согласно описанию инициативы, автобусы по маршруту должны ходить в обе стороны и останавливаться на всех остановках по пути. На конечной в 14-м микрорайоне предусмотрена стоянка между рейсами.

Автор разместил петицию к Мосгортрансу о создании такого маршрута на сервисе «Чейндж.орг», а также на столбах освещения. Он просит помочь набрать 80 тысяч голосов, но пока их только 20.

Напишите в комментариях, как вы относитесь к этой инициативе?