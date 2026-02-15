Об этом сообщил мэр Собянин в 12:20, не уточнив, где именно произошло сбитие, есть ли пострадавшие или повреждения.
Судя по тому, что за час до этого были введены ограничения на полеты в аэропорту Внуково, атака идёт относительно далеко от Зеленограда.
При этом в ночь с пятницы на субботу вводились временные ограничения на полеты в Шереметьево, рядом с Зеленоградом. Однако тогда об атаке БПЛА не сообщали.
Последний раз о сбитии беспилотников, летевших на Москву, мэр сообщал 10 января — больше месяца назад.
