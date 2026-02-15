Балет задуман как мозаика историй с участием шести дуэтов: каждый со своей музыкой и хореографией — от комичных и игривых до трогательных и тихих. Постановку создали 12 соавторов — шесть хореографов и шесть композиторов.
Благодаря киноформату, умеющему выносить движения и эмоции театральной постановки на передний план, «неуловимые» моменты встреч, любви и расставаний ощущаются особенно близко и ярко. Необычный балет соткан как мозаика коротких историй о людях, отношениях и чувствах и позволяет совершить путешествие, наблюдая за разными этапами развития любви в формате танца.
Вклад нескольких молодых композиторов и хореографов в одну постановку делает её живой, свежей и неожиданной. Классические балетные техники переплетаются с современной музыкальной чувствительностью — это яркий пример того, как традиция встречается с новыми идеями.
Если вы когда?нибудь ловили себя на мысли «я хочу понять — что в балете такого особенного», этот показ — отличный шанс. Легкий для восприятия, эмоционально насыщенный и визуально эффектный спектакль о любви и людях ждет вас в кино.
Это не академический балет для посвященных — постановка живет эмоциями, понятными каждому: ожидание встречи, радость знакомства, легкая растерянность, прощание и надежда на новый шанс.
Формат кино усиливает впечатление — крупные планы, музыка и пластика танца буквально приходят в зал, вы увидите мельчайшие детали работы танцоров и актеров — взгляд, движение руки, нюанс музыкального акцента — всё оживает на большом экране. Здесь каждый будет «сидеть в первом ряду».
Балет покажут во вторник, 24 февраля, в 19:00 в кинотеатре ТЦ «Иридиум» по адресу: Крюковская площадь, д. 1.
Продолжительность: полтора часа.
Возрастное ограничение: 12+.
Билеты по 550 рублей: на сайте проекта «Театр в кино».